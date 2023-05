Déterminés, les Maple Leafs gardent les pieds sur terre en vue du 2e tour

Lorsque le tir du capitaine John Tavares a trouvé le fond du filet en prolongation samedi soir à Tampa, permettant aux Maple Leafs de Toronto d'accéder au deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour la première fois en 19 ans, l'entraîneur-chef Sheldon Keefe a bondi de joie au banc des siens comme un enfant le ferait le jour de son plus beau Noël. Devant lui, ses attaquants Ryan O'Reilly et Auston Matthews ont fait de même.

Un énorme poids a semblé s'envoler de sur leurs épaules, leurs échecs des dernières années balayés de la mémoire collective, chez leurs partisans du moins.

Les principaux intéressés l'ont confirmé. Ils se sont sentis un brin plus léger lorsqu'ils ont repris l'entraînement, lundi, en prévision de leur série de deuxième tour face aux Panthers de la Floride qui débutera mardi à Toronto. Ceci dit, l'obstacle du premier tour maintenant franchi, ils ne se disent pas comblés pour autant.

C'était spécial, mais en disant cela, ça reste une ronde. Nous avons franchi une étape. En réalité, je ne crois pas que personne soit satisfait , a dit le défenseur Luke Schenn.

« Nous avons des objectifs plus grands en tête, mais nous voulons rester dans le moment présent. » — Une citation de Luke Schenn, défenseur des Maple Leafs

Voir l'excitation, la joie et le bonheur dans le vestiaire, chez les gars avec qui on se bat tous les soirs, ça signifiait beaucoup , a pour sa part dit l'attaquant étoile Auston Matthews.

C'était un beau sentiment, mais on est de retour au travail maintenant. On s'est remis à la tâche en vue de ce prochain tour parce qu'on sait que ça deviendra de plus en plus dur peu importe qui l'on affrontera.

Les Maple Leafs ont remporté, à Tampa, leur première série éliminatoire en 19 ans, samedi soir. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Cet adversaire, les Panthers, ne sera pas non plus à prendre à la légère après ce qu'il a accompli au premier tour en éliminant les Bruins de Boston. 23 victoires et 43 points séparaient les deux équipes au classement au terme de la saison régulière, faisant de leur victoire l'une des plus grandes surprises de l'histoire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Il faut leur donner le crédit. Ils ont connu une sacrée série. Ils ont très bien joué , a souligné Schenn.

C'est évidemment une équipe très résiliente , a dit Matthews. [Les Panthers] ont mérité le droit d'avoir de la confiance après avoir évincé [des séries] une équipe comme Boston.

Les Floridiens ont remporté le championnat de la saison régulière l'an dernier, mais ils ont été balayés au deuxième tour des séries. Cette année, leur équipe présente un profil fort différent. Elle a déjà démontré qu'elle a plus de cran, qu'elle est mieux taillée pour le style de jeu des séries grâce à l'ajout, entre autres, de Matthew Tkachuk par le biais d'un échange majeur au cours de l'été.

Ils jouent du gros hockey depuis un mois ou deux déjà. Ils ont adapté leur style pour que ça cadre avec celui des séries. Ils sont bien plus rapides en transition , a fait remarquer Luke Schenn.

Les Panthers ont causé la surprise en éliminant les Bruins samedi soir, mais ils ne seront pas à prendre à la légère. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Ils ont des joueurs qui peuvent faire beaucoup de jeux. Si l'on perd la rondelle, ils peuvent nous le faire payer. On devra faire attention avec nos touches et revenir et s'entraider si on perd la rondelle , a souligné Mitch Marner.

On a plusieurs matchs devant nous et une équipe affamée qui s'en vient chez nous. On doit s'assurer d'être prêt pour chaque match. On ne doit pas regarder trop loin devant. Il nous faut vivre dans le moment présent , a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a quant à lui souligné l'importance de connaître un bon départ dans cette série de deuxième tour. Ses troupes avaient été lessivées 7-3 en lever de rideau de leur série contre le Lightning. Ils n'espèrent plus revoir ce genre de performance.

Il y a un sentiment de soulagement. On sent qu'on a fait un pas en avant en accédant au deuxième tour, mais le défi pour nous maintenant est d'utiliser ça comme motivation pour continuer à s'améliorer plutôt que de tomber dans le confort , a-t-il lancé.

Après ce [lundi] soir, il ne restera plus que huit équipes [dans les séries]. C'est bien qu'on soit l'une de ces huit parmi les 32 [de la ligue], mais on devra continuer à jouer avec ardeur.

« Je pense que de plusieurs façons, cette série va être très similaire à celle qu'on vient de vivre. » — Une citation de Sheldon Keefe, entraîneur-chef des Maple Leafs

Les partisans des Maple Leafs ont célébré en grande pompe la victoire de leur équipe samedi soir. Photo : Photo offerte par Nick Barden

Comme beaucoup de ses joueurs, Keefe a parlé de facteur motivant lorsqu'il a évoqué les images de partisans des Maple Leafs célébrant dans les rues de Toronto, dans les bars ou chez eux après leur victoire de samedi. Il espère que son équipe saura leur donner d'autres bons moments à vivre prochainement.

Je pense que c'est exceptionnel de voir leur réaction et à quel point tous ces gens sont investis dans le succès de notre équipe. On le rappelle souvent à notre groupe, d'à quel point c'est spécial de faire partie de cette équipe et que nous travaillons tous pour quelque chose de plus grand que nous , a-t-il conclu.

Par ailleurs, le gardien Matt Murray a pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers lundi matin, et ce, pour la première fois depuis qu'il a subi une blessure à la tête face aux Red Wings de Détroit le 2 avril dernier.

Murray ne secondera pas tout de suite Ilya Samsonov, mais ce ne serait plus qu'une question de temps. Le vétéran de 28 ans, vainqueur de deux coupes Stanley à Pittsburgh, avait été acquis l'été dernier pour son expérience en séries particulièrement.