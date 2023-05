Un nouveau recul pour l’accès au train de passagers en Gaspésie

L’annonce la semaine dernière de la fin de la navette pour relier la Gaspésie au train de passagers à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, est vue comme un manque de volonté politique.

Ces navettes étaient offertes l'été et durant les vacances des fêtes depuis 2017 afin que les voyageurs puissent se transporter en Gaspésie, en l'absence de service de train de passagers de VIA Rail dans la région.

La RÉGIM met fin au projet, car le nouveau système de réservation de VIA Rail l’empêche désormais de procéder à la vente de ses billets d'autobus simultanément en ligne.

La Coalition juge la diminution de service inacceptable et en rend responsables le gouvernement fédéral et VIA Rail. C'est une question de décision et de choix. Ce n'est pas un hasard que des choses comme ça arrivent , souligne Cynthia Patterson, administratrice de la Coalition et militante pour le rétablissement du service de train de passagers en Gaspésie.

Une pétition circule pour que la train de VIA Rail revienne en Gaspésie sur la portion de rail qui a été réparée. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Elle rappelle que le gouvernement fédéral a signé des ententes internationales pour diminuer les émissions de GES du Canada. Et ici, il y a une action concrète à prendre et on rejette ça.

Elle estime que les navettes constituaient une alternative valable qui permettrait de suppléer au retrait, il y a 10 ans, du service de VIA Rail entre Matapédia et Gaspé en raison de la désuétude du rail.

« Nous n'avons pas besoin de décisions qui vont empirer une situation qui est déjà désastreuse. » — Une citation de Cynthia Patterson, administratrice de la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de VIA Rail.

Mme Patterson croit que la RÉGIM devrait inclure le transport de passagers par train dans sa vision d’avenir. Nous avons besoin, dit-elle, d'une volonté politique et le train de passagers a une place dans cette vision du transport régional en Gaspésie.

Elle note qu'une crise de transport sévit en région et que les Gaspésiens souhaitent plus d'options.

Elle en veut pour preuve la pétition, lancée au printemps, qui revendique un retour partiel de VIA Rail entre Matapédia et New Carlisle, une section du rail qui a été remise en état.

Plus de 14 500 signatures ont été recueillies. Le regroupement se dit très encouragé par cet appui, qui représente, selon lui, la moitié des usagers qui utilisaient annuellement les services de train de passagers avant leur suspension.

« C’est vraiment les pressions de chaque citoyen qui vont faire la différence. » — Une citation de Cynthia Patterson, administratrice de la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de VIA Rail.

La Coalition récolte également les motions d'appui des municipalités, villes et MRC . J’invite nos élus à tous les niveaux, de Mme Lebouthillier [députée de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] jusqu’à nos préfets, nos maires à se faire entendre et à faire pression sur le gouvernement fédéral.

Le service du train voyageur de VIA Rail entre Matapédia et New Carlisle a été suspendu il y a maintenant près de 10 ans, soit le 13 août 2013.

Avec les informations de Roxanne Langlois