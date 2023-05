Des survivants d’un externat pour Autochtones vont témoigner contre la GRC

Les audiences débutent lundi au Tribunal canadien des droits de la personne dans une cause opposant des survivants d’un externat pour autochtones du nord de la Colombie-Britannique à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), plus d’une décennie après la clôture de l’enquête initiale.

Contrairement aux pensionnats pour autochtones, les enfants fréquentaient les externats seulement durant la journée et vivaient chez leurs familles.

En 2012, des survivants des Premières Nations de Burns Lake et de Lake Babine ont porté plainte pour des allégations de maltraitance physique, psychologique et d'agression sexuelle auprès de la GRC de Prince George dans des externats du nord de la province, dont l'École catholique Immaculata.

La GRC a clos l'enquête sans porter d'accusations criminelles.

En 2017, six des survivants ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) contre la GRC . Ceux-ci allèguent un racisme systémique et des conflits d'intérêts dans la gestion de l’enquête de 2012. Ils affirment que les trois personnes au centre des allégations ont influencé l'enquête de la GRC et sa décision de ne pas porter d'accusations.

Le nom de la seule personne accusée dans la plainte de 2012 qui est encore en vie fait l'objet d’une interdiction de publication ordonnée par le tribunal en 2022 afin de lui éviter tout préjudice indu .

La GRC a nié tout parti pris, conflit d'intérêts ou mauvaise gestion de l'enquête.

Nous aurons des représentants au tribunal, mais nous ne ferons aucun commentaire pendant les procédures , indique Madonna Saunderson, porte-parole de la GRC , dans un courriel envoyé à CBC .

Des délais inexpliqués

L'audience du tribunal s'est enlisée dans des retards inexpliqués.

Entre le dépôt de la plainte à la CCDP et le début des audiences, trois survivantes, dont la plaignante principale Cathy Woodgate, Emma Williams et Ann Tom, ainsi qu'un témoin, Roddy Joseph, sont décédés.

Dorothy Williams, sœur d’Emma Williams et plaignante, indique continuer la lutte entamée : Avant qu’[Emma] ne soit admise à l'hôpital, elle m’a dit de continuer ce qu’on avait entamé. [...] N'abandonne pas, m’a-t-elle dit.

Aujourd’hui âgée de 60 ans, Dorothy Williams témoignera lors des audiences.

Elle a commencé à fréquenter l'école dès son plus jeune âge, à la fin des années 1960. Elle affirme que la longue attente de la justice l'a obligée à revivre des souvenirs douloureux et a privé les survivants décédés de la guérison qu'elle espère elle-même trouver.

Les survivants des externats pour Autochtones n'ont pas été inclus dans la Commission de vérité et réconciliation de 2015 ni dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006 conclue avec le gouvernement fédéral. L’école catholique Immaculata était ouverte de 1950 à 1986. Elle n'a pas non plus été incluse dans le règlement d'un recours collectif sur les externats conclu en 2019 avec Ottawa.

Dorothy Williams espère que son témoignage lui permettra de tourner la page. Photo : Fournie par Dorothy Williams

Nous avions peur

Dorothy Williams a déclaré qu'elle était toujours hantée par les souvenirs des coups qu'elle a reçus avec des sangles et des ballons de basketball, des abus sexuels qu'elle a subis et de la barre de savon qu'elle s'est fait enfoncer de force dans la bouche parce qu'elle parlait sa langue, le Carrier.

Ce que [les audiences] signifient pour moi, ce sont les souvenirs, les coups, les cris, les pleurs provenant de la chaufferie... qu'ils disparaissent une fois pour toutes , a déclaré Dorothy Williams lors d'une interview accordée à CBC . Nous avions peur.

Wilf Adam, ancien chef de la Première Nation de Lake Babine, estime que cette audience aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

Dans le cas des pensionnats, les victimes se retrouvent 6 pieds sous terre. Les victimes de l'école Immaculata sont pour la plupart encore en vie , a déclaré Wilf Adam.

Wilf Adam estime que de nombreux membres des communautés souffrent encore. Photo : Radio-Canada / Glen Kugelstadt

Dix semaines d’audiences

Colleen Harrington, membre du Tribunal, entendra les témoignages des trois plaignants survivants et de 20 témoins. Les audiences se déroulent jusqu'au 12 mai à Burns Lake.

Le reste de l'audience, qui durera 10 semaines, se déroulera virtuellement.

Avec les informations de Moira Wytonn de services d'aide.