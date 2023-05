L’Agence de la sécurité publique se prépare pour la saison des feux de forêt

La SPSA s'attend à ce que les températures soient plus élevées cette année et que cela pourrait faire en sorte que le nombre de feux de forêt soit plus élevé que la moyenne.

Le président de la SPSA , Marlo Pritchard, explique que le printemps est un moment où les probabilités de feux d’herbe sont plus élevées.

Ainsi, l’Agence demande aux résidents d’être très prudents s’ils décident d’allumer un feu.

« Près de la moitié des feux de forêt dans une année sont d’origine humaine. » — Une citation de Marlo Pritchard, président de la SPSA

Par ailleurs, la SPSA recommande aux résidents, qui souhaitent faire un feu contrôlé dans des champs, de consulter leur site web pour connaître les restrictions de feu et les conseils pour limiter les risques.

Le début de la saison des incendies a été ralenti par les températures plus fraîches.

Le risque de feux de forêt demeure cependant présent, surtout à cause des périodes chaudes et sèches qui s’allongent.

Ainsi, les risques de feux d’herbe en régions rurales demeurent élevés.

En vue de la saison, la SPSA indique que son personnel est préparé et prêt à intervenir en cas de nécessité.

En date du 1er mai 2023, la Saskatchewan dénombre 12 feux de forêt actifs pour un total de 36 depuis le début de l’année.