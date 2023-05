Les ensembles d’harmonie et de jazz de l’Odyssée raflent les honneurs à Washington

Les ensembles d’harmonie et de jazz de l’école l’Odyssée de Moncton, au Nouveau-Brunswick, viennent d’arriver de Washington où ils ont fait belle figure au concours de musique World Stride On Stage.

Leurs performances leur ont permis de terminer la compétition en 1re position du côté des ensembles d’harmonie et en 2e position du côté des ensembles de jazz.

L'enseignant de musique à l'école l'Odyssée, Martin McLaughlin, souligne que bien que les ensembles de l’école ont souvent beaucoup de succès dans ces types de concours, ils ont réussi cette année à franchir des records.

« On est vraiment heureux honnêtement, ç'a été au-delà de nos attentes. » — Une citation de Martin McLaughlin, enseignant de musique à l'école l'Odyssée de Moncton

Les deux groupes ont reçu des marques entre 93 et 96 points soit la marque or pour leurs performances.

Notre but était de réussir à avoir l’or, mais les notes que les élèves ont réussi à obtenir étaient vraiment au-delà des attentes, on a fait 96,7 avec jazz , dit Martin McLaughlin. Je suis ici depuis 2014-2015 [et c’est] la meilleure note qu’un ensemble de jazz a jamais eue et on a fait 93,7 points avec l’harmonie, qui est une excellente note. Ils ont réussi à faire leur meilleure performance au bon moment.

Un retour à la compétition grandement attendu

En raison de la pandémie, les voyages pour les concours de musique n’ont pas eu lieu depuis 2019, pour les élèves de l’école l'Odyssée.

Les musiciens et leur enseignant ont dû pratiquer de longues heures pour se préparer, récemment jusqu’à 5 fois par semaine.

Des membres des ensembles d’harmonie et de jazz de l’école l’Odyssée. Photo : Radio-Canada / Kristina Cormier

De retour des États-Unis, ils se disent très fiers de leurs performances. Ils ne sont pas près d’oublier non plus les bons commentaires reçus de la part des juges.

La première chose qu’ils ont dit c’est que le rythme était vraiment bon , raconte Oscar Hébert-Creeggan, membre des ensembles d’harmonie et de jazz. Je pensais qu’ils disaient ça à tout le monde, mais, apparemment, l’harmonie avant n’était pas comme ça, ils ont dit des choses négatives au début. C’était le fun d’entendre ça.

Les juges nous complimentaient sur les détails mineurs […] pas sur des trucs vraiment majeurs , ajoute Sian Elias, membre des ensembles d’harmonie et de jazz. Ça montrait que la pièce était quand même bonne.

Tous les ans, l’harmonie doit se réajuster avec le départ des élèves de la douzième année. Leur dernière participation à la compétition World Strides à Washington datait de 2019.

D’après le reportage de Kristina Cormier