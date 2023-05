La Ville d’Ottawa devrait prioriser les logements sociaux, selon un rapport

D'après l'Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance d'Ottawa (ACMI) et la Coalition The Starts With Home, le nouveau rapport qu'ils ont conjointement signé, est « un cri de ralliement » en faveur du développement des logements sociaux et abordables, afin de résoudre la crise du logement et de l’itinérance à Ottawa.

D’entrée de jeu, le rapport déplore la flambée de prix de logements sur le marché ottavien, car elle rend difficile l'accès à la propriété pour les ménages à faibles revenus, mais aussi pour la classe moyenne.

Nous sommes dans une crise de logement et d’itinérance. Nous avons désespérément besoin de maisons abordables. Pas seulement pour des personnes itinérantes ou à faibles revenus, mais aussi pour la classe moyenne , a fait valoir Kate Burkholder Harris, directrice générale de l’ACMI, en entrevue avec Radio-Canada.

« À Ottawa, pour un appartement avec une chambre, il faut parfois dépenser 2000 $, personne ne peut s’en sortir. Nous avons besoin d’envisager plus d’options sans but lucratif. » — Une citation de Kate Burkholder Harris , directrice générale de l’ACMI

Kate Burkholder Harris, directrice générale de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Par conséquent, selon les deux organismes, leurs recommandations permettront à la Ville de construire des logements abordables et sociaux qui seront de 20 à 35 % moins chers que les logements du secteur privé.

Ça contribuerait à atteindre les objectifs de la réduction du gaz à effet de serre (GES). Ça permettrait le développement axé sur le transport en commun par le biais d'une nouvelle génération de quartiers à grande échelle, à revenus et à usage mixtes, à proximité des stations [de bus et train léger] , indique le rapport.

Pour y arriver, les organismes ont formulé aux élus quatre grandes catégories de recommandations.

Au moins 1000 logements abordables de plus chaque année

Les auteurs du rapport souhaitent que la Municipalité établisse des objectifs clairs et significatifs pour lutter contre la crise du logement.

Cela commencerait par le fait de reconnaître que le droit de bien se loger est un droit fondamental. De ce fait, les organismes veulent que la Ville garantisse l’exécution de son Plan décennal de lutte contre l’itinérance 2020-2030 .

D’après le rapport, la Municipalité doit s’engager à approuver au moins 1000 logements abordables chaque année. Parmi eux, 700 devraient être destinés exclusivement aux ménages à très faibles revenus et à revenus modiques et 100 unités devraient être réservées à des personnes sans abris et en précarité de logement .

La Ville devrait également mieux collaborer avec la Coalition pour la Santé mentale des Noirs d'Ottawa, afin d'élaborer des solutions de logement adaptées à la culture des Noirs à Ottawa , indique-t-on.

Utiliser les terrains municipaux à bon escient

Toujours selon le document, la Ville devrait utiliser les terrains municipaux pour construire des logements sociaux et des logements abordables.

La Municipalité devrait par exemple prioriser le secteur entourant la station du train léger Bayview pour construire un projet de logements abordables à grande échelle.

Le rapport exhorte également la Ville à collaborer avec des fiducies foncières communautaires d’Ottawa pour assurer l’abordabilité à perpétuité des logements à Ottawa, entre autres.

Simplifier le zonage

Comme troisième recommandation, le rapport indique que la Municipalité devrait simplifier les outils municipaux de zonage et de planification. Par exemple, en s’orientant vers un système de zonage qui ne spécifie pas les nombres d’unités et qui autorise de plein droit les logements à locataires multiples .

Les organismes indiquent également que la Ville devrait créer un Bureau du logement abordable qui aura pour but de simplifier les obtentions de permis nécessaires à la construction de nouvelles unités.

Le fédéral et le provincial doivent mettre la main à la pâte

Finalement comme dernière recommandation, le rapport maintient que les gouvernements fédéral et provincial doivent accorder un financement stable et permanent à la Ville d’Ottawa pour qu’elle supervise les logements déjà existants, en plus d’en créer de nouvelles, à l'instar de nouveaux centres de soins de longue durée. Ainsi, la Ville d'Ottawa pourrait mieux répondre aux besoins en matière de santé et de soutien social dans les logements, indique le rapport.

Un rapport qui ne laisse pas indifférent

La conseillère du quartier Alta Vista, Marty Carr, croit en l'importance du logement abordable.

Il y a une grosse absence de logements abordables [à Ottawa] depuis que les gouvernements ont transféré cette responsabilité [des logements abordables] aux Municipalités [en Ontario], ça fait que maintenant [à Ottawa] on a une liste d'attente de 12 000 logements , explique Mme Carr.

Marty Carr, conseillère municipal du quartier Alta Vista Photo : Radio-Canada

Pour en finir avec la crise du logement, la Ville doit se doter d'un plan d'action, croit Mme Carr.

Nous avons de la chance ici à Ottawa avec tous les terrains vacants. Maintenant, [il faut] des propositions et des actions qui peuvent [permettre aux entreprises ] de construire les logements , ajoute la conseillère municipal.

Le rapport de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance d'Ottawa et la Coalition The Starts With Home, va être présenté aux élus mercredi prochain.

Avec les informations de Frédéric Pepin