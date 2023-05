La Journée des travailleuses et des travailleurs soulignée dans la région

Plusieurs manifestations ont eu lieu lundi midi en Abitibi-Témiscamingue pour souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Des dizaines de personnes ont fait entendre leurs revendications devant les bureaux des députés provinciaux dans les cinq principales villes de la région sous le thème On ne profite pas de l'inflation, nous! Elles dénoncent les conséquences négatives de l’augmentation du coût de la vie sur les citoyens, alors que les plus riches et les grandes corporations en tirent profit.

Les manifestants étaient mobilisés par le Réseau vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue, qui regroupe plus de 30 000 membres d’organisations syndicales, communautaires, citoyennes et étudiantes. Ils étaient un peu plus d’une quinzaine rassemblés devant le bureau de la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, sous la pluie à Amos.

« Nos principales revendications visent à contrer l’inflation. » — Une citation de Carl Verreault, représentant national pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Abitibi-Témiscamingue

Carl Verreault, représentant national pour l'APTS en Abitibi-Témiscamingue, a présenté les revendications à la population. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au niveau des salaires des travailleuses et des travailleurs, d’augmenter le salaire minimum à 18 $ de l’heure. Aller de l’avant avec la création de places en centres de la petite enfance et d'assurer de meilleures conditions de travail pour les éducatrices. Subventionner la création de logements sociaux pour contrer la crise du logement et reconnaître le statut particulier de l’Abitibi-Témiscamingue pour les gens du secteur public , précise M. Verreault.

Le Réseau vigilance demande aussi un rehaussement du financement des organismes communautaires, la fin de l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante dans le réseau public et un rattrapage salarial pour les employés de l’État québécois.

Une hausse qui serait insuffisante

La hausse du salaire minimum à 15,25 $, qui entre en vigueur aujourd’hui au Québec, est un pas dans la bonne direction, mais elle demeure insuffisante, selon Carl Verreault.