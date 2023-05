Théâtre de Quat’sous : une dernière saison orchestrée par Olivier Kemeid 

L’auteur et metteur en scène, qui a été embauché en 2016, avait annoncé son départ en novembre 2022. La directrice générale et administrative du Quat’sous, France Villeneuve, quittera ses fonctions au même moment qu’Olivier Kemeid, 20 ans après s’être jointe à l'équipe du théâtre.

Olivier Kemeid, directeur artistique du Théâtre de Quat'sous depuis 2016 Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

C’est un déchirement. Je quitte une équipe que j’aime follement, un théâtre où j’ai été si bien, mais j’avais le goût de passer à autre chose et de passer le flambeau. Je ne voulais pas être égoïste, je trouve que c’est un lieu extraordinaire pour les créateurs et les créatrices , explique Olivier Kemeid, qui souhaite aussi prendre du temps pour se remettre à l'écriture.

Ce qui est le plus difficile à concilier avec la direction d’un théâtre, c’est l’écriture. Elle est plus difficilement logeable dans un horaire précis. Il n’y a rien de plus paralysant que de se dire "il faut que j’écrive de 9 h 30 à 11 h 45". L’écriture demande du temps perdu, du flânage même.

Une pièce d’ouverture marquée par le décès d’André Brassard

La prochaine saison du Quat’sous s’ouvrira le 5 septembre avec La dernière cassette, une création de la compagnie L’activité inspirée de La dernière bande de Samuel Beckett. La pièce met en scène un seul personnage, interprété par Violette Chauveau.

Bien que ce soit une fiction à part entière, la pièce a été écrite et mise en scène par Olivier Choinière à partir de la vie et l'œuvre d’André Brassard, ainsi que d’entrevues réalisées avec lui. Il s’agit d'un portrait théâtral des dernières années du metteur en scène, décédé au mois d’octobre dernier.

AB est aujourd’hui réduit à la solitude et au silence, prisonnier de son corps qui ne lui obéit plus, passant ses journées dans un fauteuil roulant face à un ordinateur – son unique fenêtre sur le monde extérieur , résume le Quat’sous dans un communiqué.

Il réécoute des enregistrements qu’il aurait réalisés au cours de sa vie, comme une sorte de journal intime sonore [...] avant de procéder à l’enregistrement de l’ultime cassette.

Du 17 octobre au 11 novembre, le public pourra découvrir la pièce Parents et amis sont invités à y assister, une création du Théâtre de Quat’sous et de Carte blanche.

Basée sur le roman du même nom d’Hervé Bouchard (Grand prix du livre de Montréal 2006), elle nous plonge dans les lamentos funambulesques et bassement comiques d’une veuve et de ses enfants au lendemain de la mort du père de la famille.

Le ciel est une belle ordure et La fin de l'homme rouge

Pour débuter l’année 2024, le Théâtre de Quat’sous présentera du 16 janvier au 10 février Le ciel est une belle ordure, une création de L’Opsis basée sur l'œuvre de Catherine Mavrikakis.

Elle met en scène quatre personnages féminins complexes tirés de ses romans qui racontent leurs angoisses existentielles, à des époques différentes (1979, 1992, 2015 et 2023). La distribution comprend Sylvie De Morais-Nogueira, Sophie Faucher, Catherine Proulx-Lemay, Isabelle Vincent et Lou Vincent Desrosiers.

Du 27 février au 23 mars 2024, le Quat’sous présentera l’une de ses créations, intitulée La fin de l'homme rouge, basée sur un essai publié en 2013 de Svetlana Alexievitch, lauréate du Nobel de littérature en 2015. Dans une mise en scène de Catherine De Léan, la pièce rend compte des bouleversements entraînés par l’effondrement du régime soviétique au début des années 1990.

Cha Raoutenfeld jouera dans «La fin de l'homme rouge» aux côtés de Laurence Dauphinais, Vitali Makarov et Dominique Quesnel. Photo : Théâtre du Quat'sous

La saison 2023-2024 du théâtre se conclura avec la présentation de La vengeance et l'oubli, une cocréation de Quat’sous et de Trois Tristes Tigres. Cette pièce écrite et mise en scène par Olivier Kemeid retrace la quête de vengeance d’un fils dévasté par la mort de son père, assassiné.

Avec l’aide de son ami, il tentera de faire la lumière sur le meurtre, en passant au peigne fin tous les suspects potentiels : sa mère, son beau-père, sa propre fiancée... La pièce sera présentée du 16 avril au 11 mai 2024.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.