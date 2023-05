WestJet finalise son acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines

Le groupe WestJet, établi à Calgary, a indiqué, lundi, avoir conclu son acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines. Cette transaction avait été annoncée pour la première fois en mars l'an dernier.

L'entreprise a précisé que les deux compagnies aériennes poursuivraient dans un premier temps leurs activités de façon indépendante. Cependant, WestJet a indiqué qu'elles passeraient de concurrentes à collaboratrices.

Pour les voyageurs, cela signifie que les 18 avions et les 2000 employés de Sunwing continueront à proposer des vols vers les Caraïbes et certaines destinations transatlantiques.

Dans un communiqué de presse, le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, déclare que cette transaction étendra considérablement la présence de l'entreprise dans l'est du Canada.

Ensemble, nous améliorerons nos offres de destinations soleil et de loisirs afin d'offrir aux Canadiens encore plus des possibilités de voyage à des prix abordables et accessibles , explique-t-il.

Le gouvernement fédéral a approuvé, en mars, la prise de contrôle de Sunwing par WestJet.

En signant l'accord, Ottawa a établi des conditions dont l'élargissement des forfaits de Sunwing à cinq nouvelles villes, le maintien de la capacité sur les itinéraires les plus touchés par cette fusion et le maintien d'un siège social d'affaires de la division des vacances à Toronto, en plus d'un siège régional à Montréal, pendant au moins cinq ans.

Stephen Hunter, ancien chef de la direction de Vacances Sunwing, a été nommé chef de la direction de la division de vacances du groupe WestJet. Il sera responsable de toutes les activités de voyagistes et des forfaits de Vacances Sunwing et de Vacances WestJet.