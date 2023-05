Mégahôpital de Windsor : une nouvelle mise à jour du projet présentée au ministère

Le PDG de l’hôpital régional de Windsor, David Musyj a fait le point lundi sur ce qui a été présenté au ministère.

La présentation est le fruit d'une collaboration avec de nombreux partenaires au sein de l'hôpital, de la communauté et de la province.

Elle comprend un programme et des schémas concrets, un plan du campus et une estimation actualisée des coûts, dont le montant exact n’est pas connu, mais devrait être supérieur aux estimations d’ il y a quelques années.

Il s'agit d'un plan innovant et inclusif qui reflète vraiment ce que les groupes d'utilisateurs impliqués dans la planification - et notre communauté - ont jugé nécessaire pour construire un hôpital de pointe capable de fournir des soins ciblés, centrés sur le patient et la famille, et ce pour les générations à venir , a déclaré David Musyj.

Le projet veut ainsi répondre à plusieurs attentes du public, notamment avec des chambres individuelles.

L’hôpital prévoit déjà d'accueillir plus de personnes qu’à l’origine et est dessiné en ce sens. La décision va dans le sens de l’explosion démographique attendue dans la région dans les prochaines années.

Le site inclut aussi un centre de formation par simulation et un auditorium, un espace de guérison pour les communautés autochtones, une cafétéria avec accès à des places assises à l'extérieur, ainsi qu’un accès aux routes principales et aux services de bus prévus par la ville.

En mars 2021, dans le cadre de son budget 2021-2022, le gouvernement de l’Ontario avait annoncé un financement de 9,8 millions de dollars dans le but de faire avancer le processus de construction du nouvel hôpital.

Depuis, les détails de la planification ont été élaborés en consultation avec 40 groupes d'utilisateurs représentant tous les programmes et services de l'hôpital et la firme Stantec Architecture a été sélectionnée en septembre dernier pour s’occuper du processus de planification, conception et conformité du projet.

Pour ce qui est des étapes futures, Infrastructure Ontario a annoncé un calendrier accéléré qui commencera en 2025 pour les appels d’offres. Quant à la construction du mégahôpital, elle devrait commencer en 2026.