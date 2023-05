Ottawa tente d’évacuer d’autres Canadiens du Soudan par les routes et la mer Rouge

Le Canada encourage les voisins du Soudan à aider le pays à mettre fin aux violences par voie de médiation, tout en poursuivant des opérations d'évacuation délicates par les routes et par la mer Rouge.

Le cabinet du premier ministre a indiqué que Justin Trudeau s'était entretenu lundi matin avec le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, et l'avait remercié pour le soutien exceptionnel de son pays dans l'accueil du personnel militaire et diplomatique canadien.

M. Trudeau a aussi salué Djibouti pour sa volonté manifeste de participer à la résolution du conflit , selon le communiqué du cabinet du premier ministre.

Le cabinet indique aussi que les deux hommes ont discuté des efforts de médiation régionaux et que M. Trudeau a offert le soutien canadien à une résolution pacifique du conflit.

Lors d'une visite au Kenya, un acteur majeur dans cette région de l'est de l'Afrique, la ministre des Affaires étrangères canadiennes Mélanie Joly devait évaluer les besoins humanitaires de la région.

Autant les forces gouvernementales que les paramilitaires affirment contrôler des points importants de la capitale, Khartoum. Photo : afp via getty images / -

L'armée nationale soudanaise et les forces paramilitaires, qui combattent depuis deux semaines, ont conclu un nouveau cessez-le-feu dimanche.

Mais la violence ne s'est pas complètement arrêtée, ce qui a conduit des pays, dont le Canada, à abandonner les vols d'évacuation. Ils recommandent maintenant à leurs ressortissants de se mettre en sécurité sur place ou d'entreprendre le voyage risqué par la route vers les côtes soudanaises, sur la mer Rouge.

Ottawa a déclaré que dimanche matin, 400 Canadiens et résidents permanents avaient quitté le Soudan et que l'armée canadienne avait effectué six vols d'évacuation.

Par contre, 230 personnes qui avaient demandé l'aide du gouvernement canadien se trouvaient toujours dans ce pays.