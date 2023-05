Jackie Smith sortira de son congé de maternité pour les dossiers majeurs

Je ne vais pas laisser tomber le tramway , dit Jackie Smith en conférence de presse avant son dernier conseil municipal, consciente que son vote peut être décisif dans bien des dossiers.

Ça a été le cas pas plus tard qu’il y a deux semaines lorsque le parti du maire Marchand, Québec forte et fière (QFF), a pu profiter de son appui lors du vote sur le contrat conclu avec Alstom concernant la fabrication et l’entretien du matériel roulant du tramway.

Jackie Smith sera de retour à l’Hôtel de Ville de Québec au terme de ses 18 semaines de congé. Pendant son absence, son attaché de presse, Edouard Busque, prendra le relais en répondant aux questions des citoyens.

Il n’y aura pas de rupture de services, parce qu’on travaille vraiment de près , dit-elle. Ce dernier n’aura toutefois pas le droit de vote, comme elle l’aurait souhaité. La loi ne prévoit pas la possibilité de nommer une personne pour remplacer un élu durant son congé parental.

Jackie Smith au conseil municipal du 4 octobre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Selon le ministère des Affaires municipales, une municipalité ne peut pas décider d’adopter un tel règlement. Seule la personne élue dans un district peut occuper le siège qui y correspond au conseil municipal et y voter , écrit-on.

Jackie Smith croit qu’il est possible de faire mieux pour les élus dans sa situation. Pour tous les autres professionnels, c’est possible d’avoir un remplaçant, mais pour les élus non , déplore-t-elle.

Comble de l’ironie, selon elle, les élus avaient le droit de voter à distance pendant la pandémie en vertu d’un décret gouvernemental. Ça réglerait plusieurs problèmes, c’est une vraie solution , poursuit-elle.

« Plusieurs de mes rencontres sont en télétravail ou hybride. Ça aide beaucoup. Alors ça serait bien de pouvoir voter à distance. » — Une citation de Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Femmes en politique

Les femmes ont des enfants de plus en plus tard et il y a de plus en plus de jeunes élus, indique Jackie Smith. Les contraintes actuelles, croit-elle, sont un empêchement majeur pour les femmes d’entrer en politique.

Selon elle, l’acceptabilité sociale est là quant à la modernisation des règles encadrant les absences des élus. C’est juste une question que les règlements suivent , ajoute-t-elle.