La coalition « Bonne gouvernance » remporte les élections au Barreau ontarien

Surprise générale au Barreau Ontarien : la coalition dite progressiste remporte tous les sièges du conseil qui régit l'ordre professionnel après 8 jours de vote au cours desquels deux coalitions s'affrontaient à couteaux tirés, sur les réseaux sociaux notamment. Près de 75 000 avocats et parajuristes dans l'Ontario étaient appelés à renouveler la composition du conseil.

Après une campagne très polarisée, le camp victorieux de la Bonne Gouvernance soutenait que le temps était venu d'élire des avocats sérieux au sein du Barreau, d'embrasser l'inclusion et la diversité et de rendre à l'ordre professionnel ses lettres de bienséance.

À lire aussi : Lutte entre populistes et progressiste pour le contrôle du Barreau ontarien

La coalition Full Stop argumentait au contraire que le Barreau avait perdu le nord et qu'il devait revenir à sa vocation initiale et ne plus être un groupe de réflexion ou d'influence sur les sujets de l'heure, par exemple le wokisme.

Elle pensait notamment qu'il y avait trop de wokisme, trop de dérives et trop de bureaucratie au sein du Barreau, que l'ordre réglemente trop et que ses frais annuels y sont trop élevés.

Les électeurs lui ont signifié le contraire. Selon les résultats du Barreau, le camp de la coalition Full Stop n'a remporté aucun siège.

Le Barreau de l'Ontario siège dans le même bâtiment que la Cour d'appel de la province au centre-ville de Toronto. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Toutefois, si l'avocate Jacqueline Horvat est reconduite dans son poste de trésorière, Ryan Alford, qui est second dans les votes, fera son entrée au conseil. Il serait le seul membre du camp adverse à avoir été élu.

D'autres candidats pourraient y faire leur entrée au fur et à mesure que des postes se libèrent d'ici la prochaine élection générale dans 4 ans. Aucun candidat indépendant n'a été élu non plus cette année.

Deux francophones de la Bonne Gouvernance ont en outre été élus, l'un représente la région de l'Est ontarien et l'autre celle du Nord-Est.

L'Association des juristes d’expression française de l’Ontario, AJEFO, se dit très satisfaite, puisqu'elle avait appelé ses membres à se mobiliser et à voter en faveur des candidats de la coalition pour une Bonne Gouvernance.

L'avocate Vicky Ringuette est la présidente de l'Association des juristes d’expression française de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Étienne Lajoie

La présidente de l'AJEFO, Vicky Ringuette, parle d'un revirement de situation complet par rapport à la composition du conseil sortant.

Me Ringuette est d'autant plus satisfaite que deux de ses membres entrent pour la première fois au sein du conseil du Barreau. Il s'agit des avocates Sonia Ouellet et Joëlle Malette.

Elle craignait par exemple que des comités au sein du Barreau, comme celui sur l'égalité, la diversité et l'inclusion, ne soient abolis si la coalition avait remporté une majorité de sièges.

Un accès égal à la justice dans les deux langues officielles, c'est crucial, c'est notre mandat, c'est notre raison d'être, alors d'avoir un groupe de personnes qui croient fondamentalement dans ces valeurs, c'est extrêmement important , dit-elle.

De nouveaux venus remplaceront les membres du conseil sortant du Barreau que l'on voit ici en réunion à Toronto en 2019. Photo : Barreau de l'Ontario

Me Ringuette se dit par ailleurs encouragée de voir que les candidats élus proviennent de différents horizons, de différentes pratiques du droit et de différentes régions de l'Ontario.

Ce n'est pas juste un conseil réservé à l'élite torontoise des grands cabinets d'avocats, selon elle. Me Malette pratique seule, c'est une médiatrice, une arbitre, elle est à Timmins, donc c'est un bel exemple [à citer] et je suis très fière de cette belle diversité qui va faire en sorte que l'on va avoir de bonnes conversations au Barreau , dit-elle.

Elle trouve en revanche décevant que la campagne électorale ait été dominée cette année par la politique plutôt que par des enjeux plus importants comme l'accès à la justice.

Reste à savoir, selon elle, si les candidats élus apporteront les changements nécessaires dans la gouvernance du Barreau pour qu' une situation semblable ne se reproduise plus dans l'avenir .

L'Ontario compte près de 60 000 avocats et 15 000 parajuristes. Photo : iStock

Le professeur de Droit Trevor Farrow, de l'Université York de Toronto, ajoute qu'il sera effectivement intéressant de voir si les candidats de la Bonne Gouvernance tiendront maintenant leurs promesses, au sujet de l'indépendance du vote par exemple.

Il espère que les élus voteront dorénavant en fonction de leur conscience, un enjeu à la fois, et non en fonction d'une faction politique ou d'un modèle de pensée.

Je ne suis pas surpris des résultats, parce que les électeurs ont reconnu en fin de compte l'importance des enjeux inhérents à cette campagne et non la superficialité des slogans électoraux ou l'attrait des personnalités de chacun des deux camps , dit-il.

M. Trevor croit que le Barreau doit poursuivre ses efforts en matière d'inclusion et de diversité, parce que les débats ont récemment paralysé le Barreau au cours des dernières années.

Il est indéniable que les résultats de l'élection montrent que ces valeurs sont importantes pour la profession , souligne-t-il.

Les jardins de la justice McMurtry, statue « Freedom of Expression » par Marlene Hilton Moore. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Il se dit prudemment optimiste pour la suite des choses, mais il n'exclut pas la possibilité que le mouvement Full Stop revienne en force dans quatre ans.

Il pense d'ailleurs que la Bonne Gouvernance doit être à l'écoute des inquiétudes des avocats défaits dans cette élection.

Leur plateforme au sujet de la liberté d'expression et de leur perception du wokisme ne se volatilisera pas pour autant , rappelle-t-il.

Il croit que la Bonne Gouvernance commettrait une erreur en rejetant du revers de la main les craintes du camp Full Stop, mais il reconnaît qu'il sera difficile de travailler avec des avocats ou des parajuristes de cette coalition dans un proche avenir.

Le Barreau ontarien doit enfin retrouver, selon lui, le lustre et le leadership qu'il a perdus ces dernières années et servir d'exemple aux autres Barreaux voire aux autres ordres professionnels au pays.