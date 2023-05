Journée internationale des travailleurs : plusieurs mobilisations dans l’Est-du-Québec

Cette année, le traditionnel événement se déroule sous le thème de l’inflation.

Au Cégep de Rimouski, une quinzaine d'enseignants et membres du personnel ont tenu une ligne de piquetage symbolique lundi matin devant l’établissement scolaire. Trois syndicats du Cégep se sont réunis lors de cette mobilisation.

Le coordonnateur du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski, Philippe de Carufel, rappelle que ses membres sont privés de convention collective depuis le 31 mai 2022.

On est là pour [rappeler] que nos conventions collectives sont à échéance. On est prêt à négocier, si le gouvernement veut bien embrayer le pas , lance-t-il.

Des manifestations ont lieu à travers l’Est-du-Québec ce lundi, dont à Rimouski, dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Photo : Radio-Canada / Édouard Beaudoin

À Rivière-du-Loup, des représentants bas-laurentiens du Front commun pour la négociation du secteur public ont aussi manifesté.

Selon le conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Sylvain Lirette, Québec doit rehausser les salaires de ses employés. Il considère que la situation économique actuelle, couplée à ce qu’il estime être un retard salarial des syndiqués, pourrait avoir de graves impacts.

Ça fait des décennies qu’on s'appauvrit et les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec nous le démontrent , affirme-t-il.

Des manifestations ont lieu à travers l’Est-du-Québec ce lundi, dont à Rivière-du-Loup, dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Manifestations sur la Côte-Nord et en Gaspésie

Sur la Côte-Nord, des rassemblements ont eu lieu à Sept-Îles, Port-Cartier, Fermont et Baie-Comeau.

Ils sont organisés par le Front commun des syndicats de la Côte-Nord, des représentants des groupes communautaires ainsi que par Action chômage.

Le président du Conseil central Côte-Nord-CSN, Guillaume Tremblay, est l’un des porte-parole de l’événement nord-côtier.

Le salaire moyen du secteur public est de 44 000 $ par an brut. 44 000 $ pour payer ton logement, ton épicerie et ton essence, ce n’est pas beaucoup , affirme-t-il.

Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En Gaspésie, des manifestants réclamant de meilleurs salaires se sont rassemblés à Cap-Chat, Carleton, Gaspé, Grande-Rivière et Paspébiac.

Des enfants ont aussi participé aux manifestations en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La présidente du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ), Anne Bernier, estime que le coût de la vie en Gaspésie nécessite de meilleurs salaires, notamment dans la fonction publique.

En regardant les coûts pour le logement, l’alimentation et le transport en Gaspésie, [on réalise que] tout coûte plus cher. On revendique des hausses de salaire considérables pour obtenir un pouvoir d'achat [décent] , lance-t-elle.

Des manifestants étaient aussi attendus ce lundi aux Îles-de-la-Madeleine, selon un communiqué de presse signé notamment par la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Avec les informations d’Édouard Beaudoin, de Patrick Bergeron et de Stéphanie Rousseau