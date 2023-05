Imagine Van Gogh fera escale cet été au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières

L’annonce officielle met donc fin aux spéculations entourant la venue de l’événement. De mystérieuses publicités adressées aux Trifluviens avaient circulé sur les réseaux sociaux, en février dernier. Appelée à commenter sa participation, Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières avait confirmé qu’une entente était survenue avec les promoteurs, sans toutefois préciser où aurait lieu l’événement.

Plus de 200 œuvres du peintre néerlandais seront présentées au public dans une ambiance immersive. Le Colisée Vidéotron a la hauteur, la largeur, le stationnement et la situation géographique parfaits pour les besoins de la cause, a expliqué le producteur de Tandem Expositions, Paul Dupont-Hébert, au micro de la chroniqueuse culturelle Linda Corbo, à l'émission Toujours le matin mardi.

L’espace sera transformé en une boîte noire géante. On part dans une zone immersive où on est inondé d’images sur les murs et les planchers. Les tableaux ont parfois 30 pieds par 50 pieds , vante le producteur. La technologie employée invite les visiteurs à déambuler à l'intérieur des images, lui permettant de ressentir la profondeur émotionnelle de l'œuvre d'une manière beaucoup plus personnelle , ajoute Tandem Expositions.

Un voyage onirique

Créée à Paris en 2017, Imagine Van Gogh a attiré plus de quatre millions de personnes depuis son arrivée en Amérique du Nord. Ses projections immersives ont été vues à Montréal, à Québec et dans d’autres villes canadiennes.

L’exposition revisite les deux dernières années de la vie de l’artiste, au cours desquelles furent peintes certaines de plus célèbres toiles de Vincent Van Gogh telles que La Nuit étoilée et Les tournesols.

La musique de compositeurs comme Mozart, Bach et Satie agrémente l’installation. Vous vivez une expérience totale. Le son est calibré, les écrans sont calibrés, c’est une expérience romantique et familiale. Les enfants sont touchés de voir d'immenses toiles , prône Paul Dupont-Hébert.

Un rendez-vous annuel?

La vitalité du milieu culturel trifluvien a été un facteur décisif dans la programmation de l’événement, explique Paul Dupont-Hébert.

« II y a un dynamisme culturel unique à Trois-Rivières depuis plusieurs années. Culturellement, touristiquement, gastronomiquement, c’est une ville très accueillante. Donc, c’était très naturel qu’on réfléchisse à s’installer à Trois-Rivières. » — Une citation de Paul Dupont-Hébert, producteur de Tandem Expositions

Si l’aventure s’avère profitable, les productions Imagine Monet et Imagine Picasso suivront, commente Tandem Expositions. Notre intention, c’est d’aller à Trois-Rivières chaque année. On a un catalogue d’expositions et de spectacles qui marchent très bien […] si ça va bien, on va continuer , ajoute Paul Dupont-Hébert.

Les billets sont en vente à partir de 10 h mardi sur le site d'Imagine Van Gogh.

Avec les informations de Linda Corbo