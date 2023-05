Trop ou pas assez haute, l’augmentation du salaire minimum?

Si la hausse du salaire minimum de 1 $ l'heure en réjouit plus d'un, d'autres rappellent qu'il y aura des répercussions sur les petites et moyennes entreprises.

Rappelons qu'à compter de lundi, le salaire minimum, au Québec, passe à 15,25 $ l'heure. Une augmentation qui touche environ 300 000 travailleurs.

D'après certains, cette augmentation est insuffisante pour faire face à l'inflation, mais selon d'autres, elle représente un défi, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Le président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, Sébastien Lussier, précise que l'augmentation du salaire minimum aura, sans aucun doute, une incidence sur le consommateur. Photo : Radio-Canada / Sébastien Naïs

Le président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke, Sébastien Lussier, n'est pas contre cette hausse, au contraire, mais il rappelle qu'il y aura nécessairement des répercussions sur les consommateurs. Ultimement, c'est un élément qui s'ajoute aux coûts de fonctionnement d'une entreprise. Donc, à la fin, on établit nos prix de vente et, parfois, comme entreprise, on essaye d'absorber un peu ces augmentations. On n'est pas en mesure d'absorber, dans la dernière année, l'augmentation des salaires, l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation de l'essence, l'augmentation des différents coûts d'approvisionnement. Malheureusement, on ne peut pas tout absorber et laisser les prix identiques. Oui, ça a un impact pour le consommateur au final.

« Ça représente 7 % d'augmentation. Donc, ça suit l'inflation. Est-ce que c'est bien accueilli? Ça demeure que c'est un défi supplémentaire qui s'ajoute à la hausse des différents coûts. » — Une citation de Sébastien Lussier, président de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke

« Il n'est pas trop haut, il est trop bas, le salaire minimum! »

L'agente de projet chez Illusion-Emploi de l'Estrie, Nelly Quane-Arseneault, est d'avis qu'il faut plus que 15,25 $ l'heure pour se sortir de la pauvreté. Photo : Radio-Canada / Sébastien Naïs

De son côté, Nelly Quane-Arseneault, de l'organisme Illusion-Emploi de l'Estrie, est très déçue par cette augmentation. On s'attendait à plus. On est dans la Coalition 18 $ l'heure. Pour nous, c'est un minimum pour bien vivre dignement au Québec. Même à 18 $, c'est difficile d'y arriver, donc 15, 25 $, c'est nettement insuffisant pour nous.

« Travailler 40 heures à 15,25 $, on reste dans la pauvreté. À 40 heures par semaine, tu es un travailleur, tu ne devrais pas être dans la pauvreté. » — Une citation de Nelly Quane-Arseneault, agente de projet chez Illusion-Emploi de l'Estrie

Pour elle, une personne devrait allouer moins de 30 % de son revenu à son loyer. Présentement, on voit des gens qui travaillent au salaire minimum et qui payent 80 % de leurs revenus pour se loger tellement que ça augmente vite. C'est largement insuffisant.

Mme Quane-Arseneault croit que le gouvernement devrait offrir des avantages fiscaux aux entreprises pour leur permettre d'offrir un minimum de 18 $ l'heure à leurs employés.

Avec les informations de Sébastien Naïs