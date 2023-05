Le parcours d’une mort programmée dans Jackie The Wolf, au Festival Hot Docs

Le réalisateur Tuki Jencquel présente au festival Hot Docs son film Jackie The Wolf. Il y retrace le parcours de sa mère dans quête pour une mort choisie et dans la dignité.

En 2018, l'auteure et activiste française Jacqueline Jencquel révèle dans une entrevue qu’elle a programmé son décès, mais la naissance annoncée de son petit-fils l'a conduite à reporter ce projet.

Jacqueline Jencquel s’est finalement donné la mort au printemps 2022 en France, et non en Suisse comme elle avait initialement décidé en raison de la possibilité d'y mourir médicalement assistée.

Le film Jackie The Wolf est une combinaison des vidéos de famille et des entretiens sincères de Jacqueline Jencquel avec son fils, le réalisateur Tuki Jencquel. Mme Jencquel ne voulait pas vivre au-delà d'un certain âge, malgré qu’elle n'était ni malade ni dépendante des soins d'autrui.

Le réalisateur Jencquel explique que sa mère avait fait sienne la cause du droit de mourir en dignité en France.

« Elle a trouvé une grande passion qui lui donnait aussi beaucoup de pulsion de vie, [donc] s'engager pour la mort, lui donnait une pulsion pour la vie » — Une citation de Tuki Jencquel, réalisateur

Le cinéaste explique que discuter de la mort aussi franchement avec sa mère n’était pas simple.

Quand on fait un film comme ça, on a aussi beaucoup de doutes [on se demande] si c’est bien de le faire. Est-ce que c'est même bien de partager des conversations tellement intimes ? , se questionne-t-il.

D'après le réalisateur, tout était fait avec la complicité de sa mère qui était d'accord avec le projet de son fils. Il explique que le montage du film a commencé alors que sa mère était encore en vie.

Tuki Jencquel considère la grande première de son film comme un moment particulier de sa vie.

« Je suis arrivé au bout aujourd'hui, c'est la première fois que je vais partager ça avec un public. Évidemment, j'ai plein d'émotions [...]. Je suis très heureux de voir [le projet] aboutir, en même temps, je suis très très triste aussi qu'elle ne soit pas là, mais je crois qu'elle serait très contente de savoir que le film est fini. » — Une citation de Tuki Jencquel, réalisateur

Jacqueline Jencquel a milité au sein de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) pour la modification des lois françaises afin d'y inclure le droit de mourir sur la base d'un choix personnel.

Le film de Tuki Jencquel est présenté à la 30 e édition du Festival Hot Docs dans la section World Showcase.