Québec renforce ses investissements culturels en Outaouais

Moins de trois semaines après l’annonce d’une enveloppe de 4 millions $ destinée à moderniser la salle Odyssée , le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, annonce de nouveaux fonds bénéficiant au milieu culturel outaouais.

Le gouvernement du Québec accorde 250 000 $ de plus à Culture Outaouais, dans le cadre de l'entente de développement culturel. Culture Outaouais administre pour les trois prochaines années une enveloppe globale de 750 000 $, dans le but de remplir un des objectifs de l’entente visant à soutenir la professionnalisation et les activités des organismes culturels de tout l'Outaouais .

C'est un soutien qui va directement aux artistes et aux organismes culturels , précise la coprésidente de Culture Outaouais, Marie-Hélène Leblanc.

L’aide financière va ainsi aider des organismes à aller chercher du financement au niveau de la province , poursuit la directrice générale de Culture Outaouais, Julie Martineau.

Culture Outaouais sera ainsi chargé d’accompagner les artistes et les structures désireuses de soumettre des demandes de financement auprès de la province ou d’autres paliers.

Par exemple, on est ici à l’ESTacade. C’est un organisme [...] qui n’est pas encore soutenu. Donc comment l’accompagner dans sa première demande de subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), qui est un bailleur de fonds québécois , explique Julie Martineau au Carrefour culturel ESTacade à Buckingham, où le ministre Lacombe a fait ces annonces lundi.

Promouvoir l’offre culturelle

Une somme de 600 000 $ sera par ailleurs dédiée à promouvoir l’offre culturelle dans la région. Impliquant divers partenaires comme Culture Outaouais, la Ville de Gatineau, Tourisme Outaouais, Espace O et l’organisme communautaire Le Pressoir, cet effort promotionnel inclut une campagne publicitaire et la production de vidéos destinée à mieux faire connaître l’offre culturelle en Outaouais aux jeunes adultes et aux personnes actives de moins de 55 ans.

Ce soutien financier de 850 000 $ ambitionne d’amorcer le rattrapage de l’Outaouais sur le plan culturel. La motion pour reconnaître le caractère particulier de l'Outaouais dans divers domaines, avait été déposée par Mathieu Lacombe et adoptée en 2019 par l'Assemblée nationale du Québec.

À ces annonces s'ajoute une aide de près de 50 000 $ accordée à la prochaine édition du festival L’Outaouais en fête. La somme a été accordée à la suite de l’appel de projets des programmes de promotion et de valorisation de la langue française.

Avec les informations de Christelle D’Amours