Usine de traitement de l’eau potable : 44 M$ à l’eau à Shawinigan?

Un rapport d’expertise de Polytechnique Montréal montre du doigt l’entreprise Suez et suggère de remplacer la technologie inaugurée à Shawinigan en 2020 à l’usine de traitement de l’eau potable du Lac-à-la-Pêche. Ce document risque d’être au cœur du procès civil qui oppose la Ville de Shawinigan et les concepteurs de l’usine.

Environ 30 000 citoyens ont été privés d’eau potable pendant sept mois en 2021-2022. L’usine de 44 millions de dollars tout juste construite était déjà inefficace en raison de problèmes de colmatage des membranes de filtration. Une poursuite civile de 23 millions de dollars a été intentée par la Ville.

Les yeux de plusieurs municipalités québécoises qui doivent investir dans de nouvelles installations d’eau potable sont tournés vers Shawinigan. Elles veulent éviter le même échec.

Cette saga coûte non seulement cher à Shawinigan, mais à Québec également. Les projets d’usines de traitement d’eau potable sont financés à 50 % par le provincial. En plus d’avoir payé la moitié de l’usine dysfonctionnelle, Québec pourrait subventionner la moitié d’une éventuelle usine ou d’un nouveau traitement, en remplacement de la filtration membranaire. Ces scénarios, bien qu’évoqués, n’ont cependant pas été chiffrés par Polytechnique Montréal.

« Le recours à une chaîne de traitement conventionnel pourrait s’avérer une alternative plus efficace pour solutionner à long terme la situation vécue à l’installation du LAP (Lac-à-la-Pêche). » — Une citation de Extrait du Rapport d’expertise sur la problématique de colmatage de l’usine LAP - Polytechnique Montréal

Le rapport a été produit en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Le document préparé par l’ingénieur Benoit Barbeau du Centre de recherche, développement et validation des technologies et procédés en traitement des eaux (CREDEAU), et dont Radio-Canada a obtenu copie, dresse la liste des solutions possibles pour sortir Shawinigan de cette crise.

En plus des différentes options, l’expert détaille les impacts collatéraux potentiels, l’horizon de la solution, le coût relatif et la probabilité de succès. Parmi les options à long terme, quatre propositions sont décrites. En ajoutant le critère de succès, deux seules restent : l’ajout d’un prétraitement et l’utilisation d’un traitement conventionnel (en opposition à la filtration membranaire).

Le personnel de l’usine de traitement des eaux de Lac-la-Pêche a dû remplacer les 792 modules de filtration en 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Il est recommandé que toute nouvelle solution soit validée à l’échelle pilote avant de procéder à une réingénierie de l’installation du LAP . La réingénierie de la chaîne de traitement tient cependant pour acquis que Suez, le fournisseur des membranes, collabore au projet de réfection , précise l’ingénieur Benoit Barbeau. En absence de collaboration de la part du fournisseur de membrane, une réingénierie complète de la chaîne de traitement pourrait s’avérer une solution plus sécuritaire.

Si la Ville veut se débarrasser définitivement de ses problèmes avec l’entreprise, qui a été rachetée par le géant Veolia, le traitement conventionnel apparaît comme la meilleure avenue.

Les options pour la Ville de Shawinigan afin de régler le conflit avec l’entreprise Les options pour la Ville de Shawinigan afin de régler le conflit avec l’entreprise OPTIONS IMPACTS COLLATÉRAUX HORIZON DE LA SOLUTION COÛT RELATIF PROBABILITÉ DE SUCCÈS Augmenter la surface des membranes Traitement des eaux usées Long terme Très élevé Élevée, mais le flux devra être trop faible pour justifier cette option. Ajout d’un prétraitement Traitement des eaux usées et nouveau bâtiment Long terme Élevé Élevée; solution classique qui permet la recirculation et le dosage de CAP. Ajout d’un posttraitement Rejets (plomb, couleur, réduction de capacité) Long terme Modéré à très élevé Élevée, cependant, les impacts collatéraux sont nombreux. Utiliser un traitement conventionnel Travaux importants sur le bâtiment actuel Long terme Élevé Élevée, solution éprouvée

Suez montrée du doigt

L’usine de Shawinigan n’a pas été prépilotée par Suez avant son inauguration, ce qui aurait pu permettre de déceler le problème de colmatage. Selon Polytechnique Montréal, il s’agit d’une erreur majeure qui s’ajoute à d’autres facteurs. Cette étape n’est pas obligatoire au Québec quand la technologie reçoit l’aval du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Le rapport soulève l’enjeu du plus bas soumissionnaire. Nous concluons que Suez a pris le risque commercial de proposer la technologie ZW1000 pour obtenir le contrat sans effectuer d’essai pilote représentatif et suffisant , écrit Benoit Barbeau.

L’ingénieur suggère que Suez aurait pu opter pour un système de prétraitement avec un décanteur ou flottateur à air dissous, ainsi qu’une technologie plus robuste, telle que leur membrane ZW500 .

Or, lit-on dans le rapport il est malheureusement courant que les fournisseurs de membranes proposent une conception sans décanteur afin d’être plus compétitif par rapport à d’autres traitements.

Toujours selon l’analyse, la technologie ZW500 n’aurait jamais été envisagée par Suez. L’utilisation de la technologie ZW500 nous aurait apparu comme un choix plus adéquat pour traiter l’eau du LAP.

Les causes de la situation vécue à l’installation du Lac-à-la-Pêche résultent à notre avis d’une conception trop agressive du procédé ZW1000 [...]. La conception du procédé était déficiente.

La Ville est actuellement en pourparlers avec Québec dans ce dossier pour du financement.