Le syndicat des employé-e-s de l’impôt poursuivent la grève à Sudbury

Le piquetage est donc toujours d’actualité pour les fonctionnaires de l' AFPC-SEI .

Jusqu’à maintenant, on a réussi à régler certaines questions concernant les horaires de travail et les renseignements que nous fournit l’employeur afin qu’on puisse communiquer plus facilement et efficacement avec nos membres. Ces avancées, on les doit à la grève. peut-on lire sur le site du syndicat.

Des questions essentielles comme le télétravail, la rémunération et la sécurité d'emploi sont toujours sur la table de négociation en attente de satisfaction, indique aussi le communiqué.

Chris Foucault, le président de la section locale 42 du Syndicat des employés des impôts, dit qu'ils resteront le temps nécessaire afin afin d'obtenir une attente acceptable avec le Conseil du trésor. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Pour Chris Foucault, le président de la section locale 42 du Syndicat des employés de l'impôt, le plus grand défi est d'essayer de garder le moral, pour être honnête. Il précise qu' il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles à un seul revenu, c'est très difficile de garder le moral quand les conditions météorologiques nous abattent et que nous n'avons pas de salaire . Il estime faire ce qu'il peut pour rallier les troupes et considère que lui et ses confrères font du bon travail.

« J'espère que nous ne serons pas ici à la fin de la semaine, mais si c'est le cas, nous serons ici jusqu'à ce que nous recevions une véritable offre finale. » — Une citation de Chris Foucault, le président de la section locale 42 du Syndicat des employés des impôts

Toutefois, M. Foucault a fait savoir que l'équipe demeure à la table des négociations avec l’employeur.

Notre équipe de négociation s'est rendue sur place hier soir et y est demeurée toute la nuit. Elle négocie. Nous sommes proches du but. Je n'ai pas d'autres détails à ce sujet, mais nous pensons que tout sera terminé d'ici la fin de la semaine, c'est certain a -t-il ajouté.

Aussi, il dit être heureux de voir que le Conseil du Trésor a obtenu une entente avec d’autres groupes. Cela jette les bases de ce que sera notre offre , martèle-t-il.

Par ailleurs, M. Foucault se dit satisfait de la mobilisation exceptionnelle de ses membres depuis le début de la grève, il y trois semaines.