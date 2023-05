Le mauvais temps complique les choses pour les pêcheurs de homard du nord-est du N.-B.

Plusieurs pêcheurs de homard du nord-est du Nouveau-Brunswick doivent attendre que le temps soit plus clément avant de prendre le large et de débuter la pêche.

La pêche au homard a débuté dans une partie de la zone 23, dimanche. Les pêcheurs de la zone qui va de Petit-Shippagan à Grande-Anse ont pu mettre leurs casiers à l'eau.

Lundi, certains pêcheurs de ce secteur ne sont pas repartis en mer en raison du mauvais temps. D'autres ont choisi de sortir. Ils sont arrivés quai, lundi, avec leurs premières captures.

Le capitaine Charles Lanteigne, qui pêche dans le coin de Grande-Anse, est venu décharger son bateau au quai de Caraquet en fin de matinée.

Ah! C'est venteux , laisse-t-il tomber. C'était le temps de rentrer. On a fini juste à temps. Il commençait à avoir du mauvais temps.

Le bateau C3L du capitaine Charles Lanteigne, au quai de Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il signale que les prises ne sont pas exceptionnelles, comme c'est souvent le cas en début de saison.

La température n'est pas dans le best. On a tout pêché, mais ç'a tout pris. Ce n'est pas fort, là. Avant qu'on puisse setter les trappes à la bonne place puis la température est froide , dit-il.

ll demeure tout de même optimiste en ce début de saison, du moins pour ce qui est des captures.

C'est de même toutes les années. Quand ça commence, ce n'est pas beau. Ça va devenir correct.

La météo prévoit du temps maussade pendant une bonne partie de la semaine avec des vents forts et de la pluie.

Une rencontre mercredi pour le reste de la zone 23

Des bateaux de pêche au homard sont rentrés à quai, lundi, avec les premières prises de la saison. Photo : Radio-Canada / René Landry

Pendant ce temps, les pêcheurs de deux secteurs de la zone 23 – entre Miscou et Pointe-Sapin et entre New Mills et Stonehaven – doivent rester à quai.

Ils attendent toujours le feu vert de Pêches et Océans pour partir en mer.

La conseillère aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes, Lyne Robichaud, fait savoir que tous les intervenants vont se réunir à nouveau mercredi, à 11h.

Ils vont alors déterminer si les pêcheurs qui n'ont pas encore mis leurs casiers à l'eau vont pouvoir prendre le large.