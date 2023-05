Rashomon ou le théâtre d’objets

Une râpe à fromage et une serviette de table qui se font samouraï, des rhizomes de gingembre utilisés en guise de cheval et un ouvre-bouteille qui joue les méchants: tous ces objets de cuisine sont rassemblés et joliment orchestrés dans la production Rashomon de la compagnie La Trâlée.

Librement inspirée des nouvelles de Ryûnosuke Akutagawa et du film d’Akira Kurosawa paru en 1950, la pièce Rashomon est reprise ces jours-ci, dans l’ambiance intime du restaurant La Cuisine où on découvre pour l'occasion, une touche de décorations nipponnes.

Une scène de «Rashomon». Photo : Théâtre Premier Acte / David Mendoza Hélaine

En 2019, Rashomon séduit le public et la critique. La pièce présentée à guichet fermé reçoit le Prix du meilleur spectacle de la saison selon l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT).

La metteure en scène du spectacle, Lorraine Côté, évoque le plaisir à l’état pur pour expliquer le succès de cette pièce.

« Je pense que c’est le plaisir que ça procure. On a huit ans quand on assiste à un spectacle comme ça. Puis on a aussi huit ans quand on joue dedans. » — Une citation de Lorraine Côté, metteure en scène

La pièce explique au passage les rouages de l'effet Rashomon.

C'est quand on a plusieurs versions d'une même histoire. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'appelle l'effet Rashomon? C'est parce que c'était l'une des premières œuvres cinématographiques à utiliser ce procédé-là, à l'époque, en 1950, quand c'est sorti. Mais c'est un procédé qui a été repris maintes et maintes fois, que ce soit à la télévision ou au cinéma , souligne le comédien Nicola Boulanger.

La pièce «Rashomon» est d'une durée totale d'une heure. Photo : Théâtre Premier Acte / David Mendoza Hélaine

L’histoire tragique racontée par le classique du cinéma qu’est Rashomon, mais aussi, par l'œuvre Citizen Kane, ont inspiré à La Trâlée des productions mettant à l’honneur le théâtre d’objets.

Une scène de la pièce «Citoyen K» Photo : Nicola-Frank Vachon

En 2022, Citoyen K voyait le jour durant les rendez-vous des 5 à 7 de théâtre à La Bordée. C’est d’ailleurs dans ce même théâtre que la Trâlée offrira en coproduction et en ouverture de la saison 2023-2024, une adaptation pour théâtre d’objets du film Pour la suite du monde, de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière.