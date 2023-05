Fortes pluies : la municipalité de Saint-Côme déclare l’état d’urgence

La route 347, qui traverse Saint-Côme, a été fermée en raison des eaux qui ont envahi la chaussée. Un détour a été prévu par le rang des Venne. Les cours d’eau gonflés par la crue printanière et les fortes pluies ont aussi emporté les fondations d’autres chemins du secteur.

Les autorités demandent aux citoyens d’éviter la route 347 à la hauteur de la rue de l'Auberge et de la côte jaune, du Rang 9, de la Terrasse Bellevue, du chemin Laporte, de la rue du Lac-Émile et du Lac-Guénard , plusieurs de ces routes étant déjà isolées.

« Il y a au moins une douzaine de chemins de coupés, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont isolées. On est en train de travailler à évacuer ces gens-là. » — Une citation de Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme

Évacuations

Un peu plus à l’est, les résidents du Domaine du Lac France ont été sommés d’évacuer immédiatement leur résidence à cause d'une digue sur le lac King qui risque de céder. Une centaine de résidences et une portion de la route 343 pourraient être inondées si ce barrage cède, estime le maire Bordeleau. Une autre digue (celle du Rang 9) est aussi menacée. On a dû procéder à l'évacuation des personnes qui sont en bas de ces deux digues-là , a expliqué le maire Martin Bordeleau sur les ondes d'ICI RDI.

Le centre de loisirs de la ville a été réquisitionné pour accueillir les sinistrés.

Les autorités municipales demandent aux résidents de se montrer particulièrement prudents dans leurs déplacements, notamment en raison des dangers d’affaissement de la chaussée.

Jusqu’à 60 millimètres de pluie sont attendus dans la région jusqu’à lundi, en fin d’après-midi, où des avertissements de pluie forte sont en vigueur.

Ces pluies abondantes qui doivent durer quelques jours dans la province font aussi craindre des débordements de cours d’eau ailleurs au Québec, où la sécurité publique surveille attentivement le niveau des cours d’eau.