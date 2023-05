Walmart inaugure son premier centre de distribution en Atlantique

Ce centre de 20 717 mètres carrés est situé dans le parc industriel Caledonia, dans le nord de Moncton. Il est en activité depuis quelques mois déjà.

Il sert à entreposer et à distribuer des produits d’épicerie frais et surgelés à plus de 40 succursales. Walmart indique qu’il s’agit d’un projet de plus de 50 millions $ qui entraînera la création de 200 emplois, dont 130 dans le centre de distribution.

Le PDG de Walmart Canada, Gonzalo Gebara, croit que ce centre permettra à un plus grand nombre de fournisseurs locaux de vendre des produits à la multinationale.

Nous avons un réseau de plus de 450 magasins (au Canada). Nous espérons que ce nouveau centre donnera de bonnes opportunités aux entreprises locales de connecter avec ce réseau , a-t-il dit lundi avant-midi lors de l’ouverture officielle.

Le premier ministre Blaine Higgs (au centre) a assisté à l'ouverture. Photo : Radio-Canada / Frederic Michael Cammarano

Le premier ministre, Blaine Higgs, a lui aussi salué l'ouverture. Ça montre que c’est le bon endroit et qu’il y a des opportunités de croître et de prendre de l’expansion. C’est un exemple d’entreprise qui prospère au Nouveau-Brunswick et comment Moncton est un centre d’excellence , a-t-il dit.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, a pour sa part affirmé que cette ouverture vient confirmer une fois de plus le rôle de plaque tournante joué par Moncton dans la région.

Ces installations sont monumentales. Pas seulement en raison de leur taille, mais à cause de ce qu’elles représentent , a-t-elle dit.

- Avec des informations de Frédéric Cammarano