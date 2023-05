Au Manitoba, des livres d’éducation sexuelle jugés inappropriés resteront sur les rayons

L'automne dernier, la Bibliothèque régionale Centre-Sud, un réseau de cinq bibliothèques du sud du Manitoba, a décidé de ne pas retirer trois livres pour enfants de ses rayons, malgré des plaintes selon lesquelles ces livres sont explicites et encouragent les enfants à se livrer à des activités sexuelles.

Après ce refus, les plaintes se sont transformées en une campagne visant à définancer le réseau, dont les membres du personnel ont été accusés de pédophilie, d'après la directrice de la Bibliothèque régionale Centre-Sud, Cathy Ching.

« Les membres de mon conseil sont fatigués, mon personnel est épuisé, plusieurs d’entre eux considèrent démissionner. Ils ne savent jamais si quelqu’un va franchir la porte et leur faire passer un mauvais quart d’heure. » — Une citation de Cathy Ching, directrice de la Bibliothèque régionale Centre-Sud

Les trois livres visés par les plaintes sont What Makes A Baby et Sex is a Funny Word des coauteurs Cory Silverberg et Fiona Smyth et le livre It's Perfectly Normal : Changing Bodies, Growing Up, Sex, Gender, and Sexual Health de Robie H. Harris et Michael Emberley.

Ce dernier est le seul des trois livres visés par les plaintes qui a été déplacé à la section pour jeunes adultes.

Les titres en question sont des livres largement publiés et primés. Et même si cela nous facilitait la vie à tous de plier et de les retirer, il n'en est pas question , déclare la directrice.

Si l'on retire ces livres ou tout autre livre qu’un groupe considérerait mauvais, illégal ou pornographique, on en prive quelqu'un d'autre.

Le livre de Robie H. Harris et Michael Emberley It's Perfectly Normal : Changing Bodies, Growing Up, Sex, Gender, and Sexual Health est le seul des trois livres visés par les plaintes qui a été changé de section, celle des jeunes adultes. Le chapitre 9 du livre enseigne les changements que le corps subira en vieillissant. Photo : Radio-Canada / Jenn Allen

Des livres qui contreviennent au Code criminel

Christine Ronceray est mère de cinq enfants et faisait partie des délégations de citoyens qui se sont présentées aux réunions de conseil des municipalités que desservent les cinq bibliothèques.

Les délégations demandent aux municipalités de suspendre le financement du réseau jusqu’à ce qu’il revoit ses politiques sur les livres pour enfants qui contiennent, selon elles, du matériel sexuellement explicite et de la pornographie juvénile.

Selon Christine Ronceray, le contenu des livres montre de la pornographie à des enfants et contrevient ainsi à des articles du Code criminel.

« Ce n'est pas une question de censure. Il s'agit d'avoir des ouvrages qui respectent le Code criminel du Canada », affirme-t-elle.

Des conseils municipaux s’en mêlent

Les conseils municipaux d'Altona et de Pembina ont rejeté la demande des délégations, citant la valeur des bibliothèques pour les résidents. Ils déclarent être convaincus que les établissements prenaient au sérieux la controverse soulevée par ces livres.

Selon le maire de la Ville de Winkler, Henry Siemens, les membres du conseil ont été « alarmés par les représentations et descriptions graphiques d'actes sexuels » dans certains des livres.

C’est pourquoi il a demandé au conseil d'administration des bibliothèques d'ajuster ses politiques et de revoir la façon dont sont exposés les livres « qui traitent des questions relatives aux enfants et au sexe ».

À la page 110 du livre Sex is a Funny Word, la question des attouchements inappropriés est abordée. Les pages suivantes expliquent comment les identifier et ce qu'il faut faire si cela se produit. Photo : Radio-Canada / Jenn Allen

« Je pense que la question la plus importante est de savoir si ces livres ne devraient pas plutôt se trouver ailleurs dans la bibliothèque. » — Une citation de Henry Siemens, maire de la Ville de Winkler

Il ajoute cependant que le conseil n'a pas l'intention de suspendre le financement de la bibliothèque, qu'il a qualifiée de ressource précieuse.

Cathy Ching, quant à elle, ne compte pas revenir sur les politiques du réseau. « Tout ce que nous voulons, c'est que les gens soient ouverts d'esprit, qu'ils viennent nous parler. Notre devoir, c'est de partager l'information. »

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk