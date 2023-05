NFL : l’imposant gabarit de Matthew Bergeron a convaincu les Falcons

On parle toujours de conviction et de passion. Et quand vous aimez un joueur et que vous le voulez vraiment, vous allez le chercher , a lancé le directeur général, Terry Fontenot, en point de presse.

L’état-major de l’organisation de la Géorgie a été charmé par ce qu’elle a vu du Victoriavillois lors des dernières étapes menant au repêchage, du Senior Bowl, regroupant les meilleurs espoirs, au camp d’évaluation, en plus de rencontres individuelles.

Mais c’est la stature de 1,96 m et 146 kg (6 pi 5 po, 323 lb) et la vision du jeu de Bergeron qui est un des principaux facteurs ayant contribué à la décision de faire de lui un membre des Falcons.

Fontenot sentait qu’il fallait faire vite pour choisir le produit de l’Université de Syracuse. Cinq joueurs de ligne offensive avaient déjà été sélectionnés en première ronde faisant de Matthew Bergeron une cible intéressante au deuxième tour pour une autre équipe ayant des besoins à cette position.

Des fois, c’est presque comme s’il y avait des caméras quelque part dans les installations. Vous pouvez avoir une liste de huit joueurs que vous aimeriez repêcher et ils partent les uns après les autres. Mais quand vous avez la conviction que c’est le choix à faire et que vous vous sentez bien avec ça, comme ce fut le cas, on s’est dit qu’il fallait le repêcher [plus rapidement que prévu] , a poursuivi le dg.

Il a beaucoup de puissance dans son jeu. Nous l’avons vu au Senior Bowl. Il travaille comme il faut. On a pu passer du temps avec lui. Nous avons une vision claire pour lui. Et nous sommes excités de l’avoir dans notre équipe , a renchéri l’entraîneur-chef, Arthur Smith. Ce dernier met toutefois en garde qu’ il n’y a pas de pression, mais il y a des attentes quand tu investis comme ça dans un joueur.

Les Falcons ont aussi repêché un joueur de ligne défensive de 1,98 m et 123 kg (6 pi 6 po, 272 lb) en troisième ronde, Zach Harrison. Nous valorisons beaucoup la ligne de mêlée. Nous savons que c’est là que les matchs se perdent et d’avoir deux joueurs en Matthew et Zach, nous sommes maintenant plus imposants. Nous avons ajouté du gabarit, de la force, de la puissance , s’est réjoui Terry Fontenot.

Changement de position

La polyvalence de Matthew Bergeron avec l’Orange de Syracuse a aidé le Québécois à se tailler une place dans la NFL la fin de semaine dernière. Le bloqueur a montré qu’il était en mesure de jouer autant à gauche qu’à droite au cours de son parcours universitaire.

Toutefois, les besoins à ce poste semblent plutôt limités chez les Falcons, qui comptent sur des joueurs déjà bien établis. On va le faire débuter à l’intérieur [comme garde]. C’est ce que nous envisageons pour lui à ce moment-ci. Nous aimons la profondeur que nous avons sur la ligne offensive , a confirmé l’entraîneur Smith.

Le pilote est confiant que le joueur de 23 ans saura bien s’adapter à sa nouvelle position. Les choses peuvent se passer rapidement au poste de bloqueur, mais ça se passe encore plus vite comme garde. […] Il faut avoir de l’intelligence et de l’instinct et on sent que Matthew a ces capacités, sinon nous ne l’aurions pas sélectionné , a-t-il expliqué.

Ce changement pourrait aussi permettre à Matthew Bergeron de s’établir dans le nid des Falcons à long terme. Il existe actuellement un vide dans l’alignement d’Atlanta au poste de garde à gauche. Le deuxième Québécois le mieux repêché dans la NFL pourrait donc rapidement devenir partant à cette position.