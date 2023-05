La Saskatchewan souligne la 10e Semaine des personnes portées disparues

La Semaine des personnes portées disparues nous donne l'occasion de nous rassembler en tant que province pour nous souvenir des personnes portées disparues et pour soutenir les familles qui continuent à souffrir de ne pas savoir ce qui est arrivé à leurs proches , déclare Russ Mirasty, dans un communiqué publié lundi.

Les ministres provinciales de la Justice, Bronwyn Eyre, et responsable du Bureau de la condition féminine, Laura Ross, ont également participé à la cérémonie.

D’après Bronwyn Eyre, la province compte environ 137 personnes portées disparues à long terme.

Cette semaine a pour but de sensibiliser le public au problème des personnes portées disparues, de mettre en lumière les outils et les mesures de prévention et de sécurité et, surtout, d'honorer ces personnes et de soutenir leurs familles , précise-t-elle.

Selon le communiqué, la Semaine des personnes portées disparues est une initiative de la province, des services de police, des organisations autochtones et communautaires.

Cette coordination [...] a pour but de partager des outils de prévention et de sécurité et soutenir les organismes qui fournissent des services aux familles lorsque des personnes disparaissent.

La Semaine des personnes portées disparues a lieu du 1er au 7 mai.