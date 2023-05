Couronnement de Charles III: des activités sont prévues en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, la population est invitée à se rendre à la Résidence du gouverneur, à Fredericton.

Depuis plus de 50 ans, le roi a effectué plusieurs visites au Canada et a établi des liens durables avec plusieurs communautés à travers le pays , a déclaré la lieutenante-gouverneure, Brenda Murphy.

La lieutenante-gouverneure du N.-B., Brenda Murphy, a signé en septembre la proclamation attestant l'accession au trône de Charles III (archives) Photo : Aniekan Etuhube/CBC

Le visionnement de la cérémonie du couronnement, en direct de Londres dès 6 h, sera suivi d’une cérémonie de levée du drapeau du couronnement à l’extérieur de la Résidence du gouverneur vers 9 h 30.

Pour l’occasion, la résidence sera décorée et des rafraîchissements seront servis. Des épinglettes commémoratives et des cartes souvenirs seront distribuées.

Une semaine de célébrations en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, la semaine entière sera consacrée au couronnement du successeur de la reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022 à l’âge de 96 ans.

Le couronnement de Charles III, roi du Canada, donne aux Néo-Écossais l’occasion de réfléchir à l’héritage de service et de stabilité de notre monarchie constitutionnelle , a déclaré le lieutenant-gouverneur Arthur J. LeBlanc, qui a souligné la passion du nouveau souverain pour l’environnement, les initiatives jeunesse, le bénévolat et le service militaire.

Arthur J. LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse (archives) Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Les célébrations du couronnement auront lieu en mai et en juin à Halifax.

Ces activités publiques prévues comprennent l’ouverture de l’exposition du roi Charles III à Province House, le mardi 2 mai, à 14 h et le visionnement du film Canadians at the Coronation le mardi 2 mai dès 19 h.

Le 6 mai, plusieurs activités seront au programme à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, dont le visionnement du couronnement, la levée du drapeau et le dévoilement du portrait du roi.

Il y a aussi deux événements sur invitation, soit un dîner d’État provincial à la base des Forces canadiennes à Halifax le 5 mai et une cérémonie d’assermentation à Province House le 23 mai.

Autres événements à l’Î.-P.-É. et T.-N.-L.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les célébrations entourant le couronnement de Charles III débuteront par un défilé qui démarrera à 11 h à l'arsenal J. David Stewart et se rendra jusqu’à l’Assemblée législative, à Charlottetown.

Une salve de 21 coups de canon sera tirée au fort Edward, dans le parc Victoria.

Par la suite, la lieutenante-gouverneure de la province, Antoinette Perry, présidera une réception extérieure pour le public à compter de 13 h. La fanfare du Régiment de l’Île-du-Prince-Édouard et le chœur du Centre jeunesse de la Confédération animeront ce rassemblement.

À Terre-Neuve-et-Labrador, un défilé à l’Assemblée législative de Saint-Jean sera suivi de la levée du drapeau en présence de la lieutenante-gouverneure Judy Foote.

Après une allocution de la vice-première ministre Siobhan Coady, des performances de danseurs inuits suivront avant la plantation d’un arbre en reconnaissance à l’engagement du nouveau roi pour la protection de l’environnement.

L’Assemblée législative de Saint-Jean sera illuminée en vert émeraude en soirée, le 6 et le 7 mai.