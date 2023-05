La Nouvelle-Écosse aura besoin de près de 2600 travailleurs agricoles d’ici 2029

À l'échelle provinciale, nous manquons de main-d'œuvre depuis les dernières années et mêmes décennies , témoigne Allan Melvin, qui est agriculteur en plus de son poste à la Fédération.

Il explique que les exploitants agricoles ont tendance à soit trouver un plan de relève, soit trouver d'autres moyens de prendre leur retraite avant l’âge. Les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse prennent leur retraite en moyenne à 58 ans, selon le Recensement de l'agriculture de 2021 de Statistique Canada.

Allan Melvin est agriculteur et président de la Fédération de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

Un récent rapport de la Banque Royale du Canada indique que le pays fait face à une pénurie de 24 000 travailleurs agricoles et à la retraite potentielle de 40 % des exploitants agricoles au cours de la prochaine décennie.

Le rapport suggère qu’accorder aux travailleurs étrangers un statut de résident permanent pourrait aider à remédier à ces pénuries et à maintenir une source de travailleurs expérimentés.

Les travailleurs étrangers temporaires sont déjà un élément clé de l'industrie agricole de la Nouvelle-Écosse. Ils représentent environ un quart des travailleurs agricoles de la province, précise Allan Melvin.

Stacey Gomez, gestionnaire de programme au sein du groupe de défense des droits des migrants No One Is Illegal Nova Scotia, convient que ces travailleurs jouent un rôle économique important dans l'industrie.

« Sans eux, notre système agricole ne fonctionnerait pas! » — Une citation de Stacey Gomez, gestionnaire No One is Illegal Nova Scotia

Ce que nous entendons des travailleurs migrants, c'est que le statut de résident permanent est une priorité pour avoir accès aux services essentiels comme les soins de santé.

Stacey Gomez est gestionnaire d'un groupe de défense qui travaille avec les travailleurs migrants, y compris ceux de l'industrie agricole. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Pour être admissibles à l'assurance-maladie provinciale en Nouvelle-Écosse, les travailleurs de l'extérieur du Canada doivent avoir un permis de travail valide pour au moins 12 mois. Mais les travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Canada dans le cadre du programme des travailleurs agricoles saisonniers sont autorisés à travailler pendant un maximum de 8 mois.

Philip Keddy emploie jusqu'à 75 travailleurs migrants sur sa ferme pendant la haute saison. Il pense que la résidence permanente serait un bon début, mais à son avis, ce n'est pas la chose qui va résoudre le problème du travail dans l'agriculture, ce sera une combinaison de beaucoup de choses .

Par exemple, il dit que c'est difficile, voire impossible, pour les nouveaux exploitants de démarrer leurs propres fermes.

Rohan Thomas travaille dans les vergers de la ferme familiale Lutz, près de Berwick en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

La mise en place d'une ferme de pommiers de quatre à huit hectares nécessiterait un investissement de 4 à 5 millions $, dit-il. Et vous êtes à trois ans de toucher une récolte .

Le statut d'immigrant permanent n'est probablement pas la solution à nos pénuries de travailleurs, pense Allan Melville. Parce que le travail est saisonnier et une fois que les gens sont ici toute l'année, ils cherchent un travail à l'année.

Le Canada doit aussi se tourner vers l'intérieur pour assurer la durabilité de son approvisionnement alimentaire, croit le président.

L'agriculture est très souvent considérée comme n'étant pas une option pour nos élèves qui fréquentent le système scolaire , dit-il.

Si la pénurie de main-d'œuvre agricole n'est pas résolue, il croit que ça va entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et éventuellement des problèmes d'approvisionnement.