Culture de la diète : que répondre à son enfant qui dit « Je déteste mon corps »?

Pour la Dre Sophie Godbout-Beaulieu, psychologue clinicienne établie à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, il est primordial d’outiller les parents à avoir des conversations avec leurs enfants pour les éduquer sur la culture de la diète dès un bas âge.

Il y a beaucoup de messages dans notre culture qui sont très néfastes et dangereux pour les enfants , avance-t-elle. Je crois que plusieurs personnes ne s’en rendent même pas compte dans le fond, parce que c’est la culture dans laquelle on baigne.

Écouter et accompagner son enfant

Alors, que répondre à son enfant qui dit: Je déteste mon corps ? Pour débuter, il ne suffit pas de dire: Non, tu n’es pas gros .

La Dre Sophie Godbout-Beaulieu encourage vivement les parents à explorer quelles émotions vivent leurs enfants, à les comprendre et à les valider.

Elle explique que l'enfant a besoin de se sentir accompagné dans son émotion, parfois de honte ou autre. Par exemple, on pourrait répondre : Tu n’aimes vraiment pas ton corps ? Peut-être est-ce parce que tu veux être accepté par tes amis ? .

La Dre Sophie Godbout-Beaulieu a coanimé un atelier virtuel sur la relation entre l'alimentation et l'image corporelle, le 27 avril 2023. (Archive) Photo : Radio-Canada

Le parent peut aussi communiquer avec son enfant que cela arrive à plusieurs personnes, parfois, de se sentir mal dans son corps et qu’il n’est pas anormal de vivre cette émotion.

« Je veux que tu saches que je considère ton corps comme beau, tel qu'il est. Les corps se présentent sous toutes sortes de formes, et ils sont tous beaux. » — Une citation de Dre Sophie Godbout-Beaulieu

Le corps n’est pas un problème à régler

Elle rappelle que la taille d’un individu est principalement déterminée par ses gènes. On n’a pas beaucoup de contrôle sur notre taille puis notre corps , partage-t-elle.

Il est donc important de rassurer son enfant en lui soulignant que les corps ne sont pas des problèmes à régler .

Bien que les parents soient la figure d’attachement principale de l’enfant et que le dialogue est primordiale, l’entourage immédiat peut aussi jouer un rôle contre la culture de la diète.

Le plus de personnes qu’on peut éduquer et avoir cette prise de conscience que tous les corps sont bien, et [le mieux c’est] de ne pas porter la honte à un enfant , indique la Dre Sophie Godbout-Beaulieu.

Ne pas critiquer

Selon une étude, le stigma de la taille ou du poids commence dès l’âge de 3 ans. L’enfant peut déjà penser que certains types de corps seraient mieux que d'autres, relate la Dre Sophie Godbout-Beaulieu.

La Société canadienne de pédiatrie relate de son côté que des études révèlent que des critiques des parents quant au poids de l’enfant ou des pressions exercées sur eux s'associent à des taux de régimes plus élevés et à un risque accru de comportements extrêmes à l’égard des régimes.

Les gens qui ont suivi des diètes ont 18 % plus de chance de développer un trouble alimentaire , précise la Dre Sophie Godbout-Beaulieu. Ce n’est pas rien.

Statistique Canada a indiqué dans une étude de 2016 qu'environ 1 million de Canadiens avaient reçu un diagnostic de trouble alimentaire. Photo : Getty Images / Tero Vesalainen

En plus de répercussion physique, plusieurs dangers peuvent guetter l'enfant qui ne s'aime pas, en commençant par une détresse psychologique.

C’est beaucoup de remords , illustre la Dre Sophie Godbout-Beaulieu.

« C’est des propos lourds et difficiles envers soi-même, de ne pas aimer son corps, de se questionner, de penser qu’il est moindre à cause de la façon qu'il ressemble. » — Une citation de Dre Sophie Godbout-Beaulieu

Si l'enfant se referme et est moins ouvert au dialogue, la Dre Sophie Godbout-Beaulieu encourage les parents à valider leurs émotions. Même si l’enfant ne partage rien, on peut quand même communiquer et parler à travers le silence , croit-elle.

Il est aussi possible d’aller chercher de l’aide à l’extérieur du foyer. Médecin de famille, thérapeute et psychologue offrent des services pour aider votre enfant à bâtir une relation plus harmonieuse entre son corps et sa nourriture.

