Presque toutes les places de résidents en médecine en Ontario sont pourvues

Après le deuxième tour de placement du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS), il ne reste que trois postes vacants en Ontario, dont deux à l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et un à l’Université Western, à London.

Au total au pays, ce sont 110 postes qui sont encore vacants, dont 100 en médecine familiale.

Ces places se trouvent principalement au Québec et en Alberta.

Après le premier tour, 36 postes de résidents en médecine familiale étaient vacants à l'Université de l’ EMNO , dont 26 en médecine familiale.

Cela représentait alors environ le quart des postes vacants dans la province.

La Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et PDG de l’Université de l’ EMNO , rappelle qu’il était normal que plusieurs postes demeurent vacants après le premier tour.

Elle se dit fière du résultat du second tour. Nous sommes, comme toujours, extrêmement satisfaits parce que l'Université de l' EMNO obtient d'excellents résultats.

Les deux postes non pourvus sont en fait des postes militaires qui ne sont pas toujours garantis d'être pourvus , précise la rectrice.

« En fait, nos programmes n'ont jamais été aussi performants qu'au cours des dix dernières années. » — Une citation de Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et PDG de l’Université de l’EMNO

L'an dernier, 11 postes à l' EMNO était restés vacants après le 2e tour, selon un document du CaRMS .

Le Dr Jobin Varughese, président élu du Collège des médecins de famille de l’Ontario (CMFO), se réjouit de voir presque tous les postes de résidents dans la province pourvus, surtout considérant l’ajout de places au sein de l'Université de l’ EMNO .

Il clame que les médecins de famille sont des rouages très importants du système de santé, et rappelle que plus de 2 millions d’Ontariens sont actuellement sans médecin.

La rectrice de l’Université de l’ EMNO fait remarquer que son établissement forme davantage de médecins de famille, toute proportion gardée, par rapport à la moyenne canadienne.

Selon elle, près de la moitié des étudiants de son établissement choisissent la médecine familiale, comparativement à environ un tiers pour l’ensemble des étudiants en médecine au pays.

La Dre Verma souligne que les personnes qui s’inscrivent à l’Université de l' EMNO veulent en général travailler dans les communautés rurales. Nous attirons un type particulier d'étudiants qui veulent être socialement responsables.

Ce profil correspond bien à la médecine familiale selon elle, et la région a beaucoup d'avantages.

Les patients sont merveilleux, les hôpitaux sont fantastiques , ajoute la Dre Verma. Alors, vous savez, c'est peut-être une vérité non découverte que beaucoup de gens commencent à peine à découvrir : si vous allez dans le Nord de l'Ontario, vous aurez la meilleure éducation.

Des gens passionnés par leur travail

Elle-même médecin de famille, la Dre Sarita Verma dit aimer avant tout le contact avec les patients.

Elle note que le poids administratif qui pèse sur les médecins de famille est sans doute un des principaux facteurs qui freinent certains étudiants à choisir cette avenue.

La Dre Sarita Verma remarque que le jumelage des résidents attire davantage l'attention en raison de la pénurie de médecins de famille. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Le Dr Jobin Varughese abonde dans le même sens, et déplore la diminution de l’intérêt envers la profession, en faveur d’autres spécialités.

Il dit avoir une grande passion pour son travail et le contact avec les patients, et aimerait voir diminuer la charge administrative pour les médecins de famille.

Je pense que les trois choses les plus importantes seront, tout d'abord, de permettre aux médecins de famille de passer plus de temps directement avec les patients, d'améliorer les systèmes numériques obsolètes et d'aider à réduire l'écrasante charge administrative.

« L'amour du métier vient de la possibilité d'aider les gens et de faire partie de leur vie, et non pas pour siéger à des conseils d’administration. » — Une citation de Dr Jobin Varughese, président élu du Collège des médecins de famille de l'Ontario

Le Dr Varughese explique que le CMFO prône notamment la création d’un système centralisé pour les références à des médecins spécialistes.

En ce moment, selon lui, la façon de fonctionner actuelle n’est pas suffisamment efficace.

Dans un courriel, la présidente du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), la Dre Christie Newton, dit être engagée à s'assurer que la médecine familiale reste un choix de spécialité attractif , notamment en plaidant pour que les environnements de pratique reçoivent le soutien et les ressources dont ils ont besoin.

Allonger la formation, une bonne idée?

Le CFMC se penche en ce moment sur une révision de la formation des médecins résidents.

Ce changement entraînerait l’ajout d’une troisième année au programme.

Le Dr Jobin Varughese se montre prudent face à cette initiative.

Il affirme que l’objectif est de renforcer la capacité des médecins à faire leur travail, dans un milieu de plus en plus complexe.

« L'une des choses que vous savez peut-être, c'est que nous avons souvent plusieurs casquettes à porter, que ce soit en tant que collaborateur, en tant que dirigeant ou en tant que chercheur universitaire. C'est pourquoi il faut plus de temps pour acquérir ces compétences. » — Une citation de Dr Jobin Varughese, président élu du Collège des médecins de famille de l'Ontario

Selon lui, il est trop tôt pour estimer l’impact d’un tel changement sur les inscriptions dans les programmes de médecine familiale.

La Dre Sarima Verma, pour sa part, se positionne contre le projet du CMFC , admettant qu’elle fait partie d’une minorité.

L’ajout d’une troisième année obligatoire n’est pas nécessaire, selon elle.

Elle estime que les résidents qui veulent une formation supplémentaire, en obstétrique par exemple, ont déjà l’option de faire une année de plus.

Pour la rectrice de l’Université de l’ EMNO , allonger la formation risque d’empirer la pénurie.