Université Laurentienne : la vérificatrice générale de l’Ontario déboutée en cour d’appel

Dans une décision de 15 pages, les juges Michael Tulloch, Julie Thorburn et Jonathon George de la Cour d’appel de l’Ontario, indiquent que la Loi sur le vérificateur général de l’Ontario, qui guide le travail du bureau de Mme Lysyk, ne contient pas le vocabulaire suffisamment clair, explicite et non ambigu requis pour abroger le privilège .

Mme Lysyk s’était tournée vers la Cour d’appel après avoir été déboutée en janvier 2022 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

L’affaire remonte au mois d’avril 2021, lorsque la vérificatrice générale a ouvert une enquête sur les finances de l’Université Laurentienne qui était devenue, deux mois plus tôt, le tout premier établissement postsecondaire public canadien à se placer à l’abri de ses créanciers.

L’établissement avait toutefois refusé de transmettre au bureau de Mme Lysyk des documents sujets au privilège du secret professionnel, dont des correspondances entre les administrateurs de l’Université et le gouvernement de l’Ontario.

Ces lettres sont désormais publiques  (Nouvelle fenêtre) depuis novembre dernier, lorsque l'Université Laurentienne a conclu sa restructuration sous supervision judiciaire.

L'Université Laurentienne a été sous la protection des tribunaux pendant environ 22 mois. (Photo d'archives) Photo : CBC / Erik White

En cour, les avocats de Mme Lysyk ont argumenté que la Loi sur le vérificateur général de l’Ontario lui donnait le droit d’avoir libre accès aux documents que la vérificatrice générale estime nécessaires pour effectuer son travail, comme l’indique l’article 10 du texte législatif.

Les avocats ont d’ailleurs précisé que la même loi obligeait le bureau de Mme Lysyk à ne pas rendre publics les documents privilégiés qu’elle recevait.

Les avocats de l’Université Laurentienne, eux, ont maintenu que la loi n’était pas assez explicite et n’abrogeait pas clairement, à leur avis, le privilège du secret professionnel.

Des efforts pour modifier la loi

En réaction à ce dossier, les députés Jamie West et France Gélinas du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario ont déposé, en septembre 2022, un projet de loi visant à renforcer l’autorité de la vérificatrice générale.

Ce projet de loi, qui attend toujours une deuxième lecture, a pour objectif d’amener la loi actuelle pour la rapprocher de la Loi sur vérificateur général de la Nouvelle-Écosse.

Cette dernière indique clairement que le vérificateur général de cette province a le droit d’exiger les documents qu’il souhaite obtenir malgré tous les autres droits à [...] la confidentialité et au privilège, dont le privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations .

Plus de détails à suivre