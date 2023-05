L’entraîneur des Flames de Calgary est congédié

Les Flames ont eu une saison décevante et ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires.

Au nom des propriétaires et de tous les partisans des Flames de Calgary, nous tenons à remercier Darryl pour ses nombreuses années de service auprès des Flames de Calgary et de la communauté en général , a indiqué le pdg de la Calgary Sports and Entertainment Corporation, John Bean, dans le communiqué.

L’équipe tiendra un point de presse à 11 h 30, heure des Rocheuses.

Le départ de Sutter survient deux semaines après que le directeur général Brad Treliving eut refusé une offre de prolongation de contrat et accepté d'un commun accord de quitter son poste.

Le président des opérations hockey et directeur général par intérim des Flames, Don Maloney, avait alors mentionné que tous les aspects de l'équipe seraient révisés, incluant l'avenir de Sutter.

Sutter avait signé une prolongation de contrat de plusieurs saisons avant le début de la campagne 2021-22. Sous ses conseils, l'équipe avait compilé un dossier de 50-21-11 et gagné une ronde éliminatoire le printemps précédent.

Daryl Sutter a été congédié par l'équipe après une saison décevante avec une fiche de 38-27-17. Photo : La Presse canadienne / Josie Lepe

Toutefois, les Flames ont effectué des changements majeurs durant l'été. Johnny Gaudreau s'est prévalu de l'autonomie complète et a décidé de poursuivre sa carrière chez les Blue Jackets de Columbus. Matthew Tkachuk a été échangé aux Panthers de la Floride.

Les Flames ont investi 133 millions $ US sur 15 années en offrant des contrats à Jonathan Huberdeau, acquis dans l'échange de Tkachuk, et Nazem Kadri, qui était joueur autonome sans compensation. Le duo n'a pas été en mesure de remplacer la contribution offensive de Gaudreau et Tkachuk et l'équipe a présenté une fiche de 38-27-17 au cours de l'hiver.

Une relation de longue date

Sutter avait remplacé Geoff Ward durant la saison écourtée 2020-21. La décision de lundi met fin à son deuxième séjour chez les Flames.

Il avait remplacé Greg Gilbert derrière le banc des Flames le 28 décembre 2002 avant d'aussi hériter des responsabilités de directeur général à la fin de la saison 2002-03. Sutter avait mené les Flames jusqu'en finale de la Coupe Stanley lors du printemps 2004, quand l'équipe avait perdu en sept matchs contre le Lightning de Tampa Bay.

Sutter avait abandonné son rôle d'entraîneur-chef après la campagne 2005-06, préférant se concentrer sur ses responsabilités de directeur général. Il avait démissionné de ce poste le 28 décembre 2010.

Il a ensuite remporté deux fois la coupe Stanley en tant qu'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles, en 2012 et 2014.