Trois armes à feu ont été volées dans un commerce de Campbellton

Le magasin Pronature de Campbellton vend divers produits, dont des armes à feu. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L’incident s’est produit vers 4 h 23, dimanche. Selon les premiers éléments de l’enquête de la GRC, deux individus sont entrés par effraction dans la boutique Pronature de la rue Val-d’Amour en brisant la vitre de la porte d’entrée.

Ils sont repartis avec trois armes, confirme le propriétaire du magasin, Stéphane Richard.

Le sergent François Côté, du détachement de Campbellton de la GRC, a expliqué que la police recherche également un camionnette bleu de modèle Dodge Dakota qui aurait été rapportée volée.

Le véhicule en question aurait servi au cambriolage. Selon le policier, les voleurs ont pris la fuite en direction d'Atholville.

Les voleurs ont brisé cette porte. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

En regardant les images captées à l'aide de ses caméras de surveillance, Stéphane Richard a pu voir les voleurs à l'œuvre dans son commerce.

Selon lui, les malfaiteurs ont d’abord défoncé la porte d’entrée du magasin avec une barre à clous. Ils sont entrés, ont pris quelques armes et sont ressortis en quelques secondes à peine. Ils ont ensuite lancé les armes dans la boîte de la camionnette.

Pour le moment, seules ces trois armes auraient été subtilisées. Il s'agit d'armes de chasse au petit gibier, a précisé le propriétaire de la boutique. Une cinquantaine d'armes étaient en montre.

Le sergent François Côté, du détachement de Campbellton de la GRC. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Étonnamment, le système d’alarme dans le magasin n’aurait pas avisé la GRC du crime, selon Stéphane Richard.

Je cherche encore des réponses avec la compagnie du système d’alarme. On a essayé de m’appeler à 4 h 24 sans me joindre et la compagnie a arrêté sans aviser les policiers. C’est dommage car le poste de police n’est qu’à deux minutes d’ici. On aurait pu prendre les voleurs la main dans le sac , regrette le propriétaire.

Il soutient ne pas avoir encore de piste qui pourrait lui permettre de récupérer ces armes disparues. Il offre d’ailleurs une récompense de 2000 $ à qui l’aidera à résoudre ce crime.

C’est très compréhensible qu’il y ait des inquiétudes dans la communauté quand on entend qu’il y a des armes qui se promènent , ajoute Stéphane Richard.

Nous n’avons aucune idée des intentions des voleurs pour l’instant. On comprend que ça peut susciter de l’inquiétude dans la communauté, car on ne sait pas quel était le but de ce vol. C’est pour cela que nous demandons l’aide du public , a pour sa part affirmé le sergent Côté.

Le sergent a indiqué que ces armes étaient entreposées dans un endroit sécurisé conformément au Code criminel et que chaque arme était munie d’une serrure individuelle.

Avec des informations de Serge Bouchard