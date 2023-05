53 M $ pour la création de logements étudiants à l’Université Laval

L'Université Laval vient tout juste de lancer un nouvel appel d'offres pour la construction du pavillon.

Le projet, évalué à 53,4 millions de dollars, sera érigé sur une partie d'un vaste stationnement situé entre les pavillons Paul-Comtois, Ferdinand-Vandry et Adrien-Pouliot, à l’angle de l’avenue de la Médecine et de la rue de l’Agriculture.

Troisième appel d’offre

Il s’agit du troisième appel d'offres publié depuis 2020 pour la création de logements universitaires sur le campus.

Le centre de la vie étudiante sera public. (Photo d'archives) Photo : CCM2 Architectes

La direction a été forcée de revoir ses plans devant des appels d’offres où les montants dépassaient le budget prévu à deux reprises. À sa première tentative, l'Université Laval était prête à débourser 40 millions de dollars. Le montant est passé à 50 millions de dollars, ce qui n'a pas suffi non plus. Le projet comptait alors 200 logements.

Le projet devait composer avec un contexte défavorable, voire une tempête parfaite, alors que se combinaient une augmentation significative des coûts de construction et une soudaine et importante hausse des taux d’intérêt , explique le porte-parole de l’Université Laval, Simon La Terreur.

Pour diminuer les coûts, l’Université a dû diminuer le nombre d’unités à construire. Le bâtiment de six étages accueillera 180 logements. Avec la volonté d’y intégrer des familles, 24 unités auront deux chambres, 12 appartements auront une chambre et 144 prendront la forme de studios. Tous les logements seront équipés de cuisines. Un café et un centre de la vie étudiante seront aménagés au rez-de-chaussée.

Le porte-parole souligne que le projet actuel a aussi fait l’objet d’une réorientation quant à son mode de réalisation .

Le nouvel appel d’offres ne concerne que les services professionnels d’architecture et d’ingénierie, alors que l’appel d’offres précédent concernait également les travaux de construction , précise-t-il.

Selon Simon La Terreur, il est nécessaire d’augmenter et de diversifier l’offre de logement sur le campus.