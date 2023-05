Un ancien patron d’Inco recruté par Vale

Cette expertise doit permettre à la minière brésilienne de développer ses activités de nickel et de cuivre au Canada, dont à Sudbury, et dans d’autres pays, alors que la demande de métaux pour des batteries augmente.

Ce qu’ils espèrent est que M. Cutifani va pouvoir trouver une manière d’aider Vale à pouvoir mieux gérer ces mines de métaux non ferreux au Canada et en Indonésie et donc d’essayer d’aller chercher de meilleurs bénéfices de ce côté-là , affirme Jean-Charles Cachon, professeur émérite de la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne et expert sur l’industrie minière.

M. Cachon estime que le départ de M. Cutifani en 2007, un an après la prise de contrôle par Vale, a mené à des conditions de sécurité beaucoup moins sévères au Canada . Il affirme aussi que les modes d’exploitation ont régressé .

Chute des profits

Le professeur souligne aussi que les activités de Vale dans le domaine des métaux non ferreux sont moins rentables que celles dans le domaine du fer, avec ses mines au Brésil.

Toutefois, les profits de la minière Vale continuent de chuter.

Pour son premier trimestre de l'année, l'entreprise a annoncé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, une baisse de 59% par rapport à l'année précédente, surtout en raison de la baisse du prix du minerai de fer.