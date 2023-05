Mort de Maureen Breau : 20 000 signatures pour une réforme des remises en liberté

La vague de soutien aux policiers québécois ne cesse de prendre de l’ampleur, plus d’un mois après la mort de la sergente Maureen Breau. La pétition de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) sur l’encadrement des remises en liberté avait récolté plus de 20 000 signatures, lundi matin.