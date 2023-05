Le 39 e Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) s'est terminé dimanche avec plus de 200 activités littéraires et près de 80 auteurs présents à l’aréna Guy-Carbonneau, à Sept-Îles.

Environ 9500 personnes ont participé aux activités à travers la région dans le cadre de l'événement, selon la directrice générale du Salon du livre, Mélanie Devost.

Les enfants étaient nombreux au 39e Salon du livre de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Alors que l’année dernière, un peu plus de 8000 personnes avaient visité le Salon, elle considère que les chiffres de 2023 ressemblent à l’année prépandémique de 2019.

L’année dernière, c’était un peu plus compliqué. Cette année, on est plus à des chiffres normaux. On a eu plus de maisons d’éditions et d’exposants. Alors, on est sur une belle lancée , lance Mélanie Devost.

Mélanie Devost est la directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cette année, la rencontre littéraire était présidée par Bryan Perro, connu internationalement pour sa série de livres jeunesse Amos Daragon.

Les journées ont été occupées pour les auteurs, alors que six tables rondes, plus de 400 séances de dédicaces et 15 grands entretiens ont eu lieu, selon un communiqué de presse du Salon.

Le prix Myriam-Caron a été remis à l’autrice originaire de la communauté innue de Pessamit, Carole Labarre, pour son œuvre L’or des mélèzes.

Le prix a été remis jeudi lors de la cérémonie d’ouverture. Ce prix est important pour nous, pour mettre en valeur la littérature nord-côtière. [...] Nous avons remis une bourse de 1000 $ à l’autrice , explique Mélanie Devost.

Le prix Myriam-Caron vise à commémorer la mémoire de l’écrivaine nord-côtière, décédée en 2016, à l’âge de 41 ans.

La jeunesse à l’honneur

Des groupes scolaires ont rencontré des auteurs dans une trentaine d’écoles du primaire et du secondaire, situées de Tadoussac à Sept-Îles.

« Concernant les rencontres dans les écoles, c’est une année record. Ce sont 128 rencontres qui ont été organisées. » — Une citation de Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord

Le Salon du livre de la Côte-Nord met à l'honneur le premier roman de Carole Labarre, qui reçoit le prix Myriam Caron cette année. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Samedi matin à l’aréna Guy-Carbonneau, une vingtaine d’enfants ont assisté à l'atelier de dessins du bédéiste Dominic Pelletier.

Pour l’auteur, le dessin a une façon toute spéciale d’atteindre les jeunes. Il considère que cette forme d’art devient souvent une fenêtre pour les introduire à l’univers littéraire.

Ce qui est bien avec la bande dessinée, c’est qu’il y a des images et des textes en même temps. L’histoire est [portée] par les illustrations. Tu peux apprendre à lire en lisant une bulle sur deux. Tu n’es pas obligé de lire l’histoire au complet , raconte Dominic Pelletier.

« Pour les jeunes qui apprennent à lire en 1re et 2e année, la bande dessinée est vraiment ce qui a de mieux. » — Une citation de Dominic Pelletier, bédéiste

Pour les plus jeunes, le conte en pyjama était à nouveau de retour. Carine Paquin a raconté une histoire aux petits de 3 à 6 ans dimanche matin.

Le 40e Salon du livre de la Côte-Nord doit se tenir du 25 au 28 avril 2024.

Avec des informations d’Aurélie Girard