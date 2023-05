Chasse à l’Orignal en Ontario : date limite pour obtenir un permis ce lundi

Cette dernière ligne droite, pour l’obtention d’un permis se fait sur fond d'inquiétude, alors que la population de l'orignal en Ontario s'est stabilisée depuis 2016, mais reste confrontée aux défis du changement climatique.

C'est la troisième année que la province distribue les vignettes en utilisant un système de points, après des années de plaintes selon lesquelles, la précédente loterie était injuste pour les chasseurs du nord de l'Ontario.

Kirsten Snoek, biologiste de la faune de l'Ontario Federation of Anglers and Hunters, indique qu'elle recueille les commentaires des chasseurs en vue de l'examen du nouveau système, qui devrait avoir lieu l'année prochaine.

L'organisme surveille également les régions où il y a moins de vignettes en jeu cette année, en fonction de la population locale d'orignaux.

En 2022, 2 930 orignaux ont été abattus par des chasseurs en Ontario, soit moins de la moitié des 7 342 abattus après la chasse de 2006.

Selon Mme Snoek, après des années de déclin, la population s'est stabilisée au cours des cinq dernières années, mais les changements climatiques continuent de poser un risque pour les orignaux dans le nord.

« La dégradation de l'habitat et l'augmentation du nombre de personnes se déplaçant vers le nord seront des préoccupations de plus en plus importantes à l'avenir. Les conditions hivernales variables et les tiques pourraient également contribuer à accroître ces inquiétudes. »