La météo force les traversiers de l’Est-du-Québec à demeurer à quai

Les conditions météorologiques obligent la Société des traversiers du Québec (STQ) a annuler toutes les traversées entre Matane et la Côte-Nord. La traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon suspend également ses activités pour la journée de lundi.

Par voie de communiqué, la STQ indique qu' en raison de conditions de navigation défavorables, toutes les traversées prévues pour le lundi 1er mai 2023 sont annulées. La Société précise que les dépôts sur réservation seront toutefois remboursés.

Ces annulations s'ajoutent à une interruption de service planifiée de mardi à mercredi inclusivement. La reprise des traverses entre Matane et la Côte-Nord aura donc lieu jeudi.

Pendant ce temps, les traverses entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon sont également annulées pour la journée, aussi en raison des conditions météorologiques.

Par communiqué, l'entreprise qui gère la traverse indique que les départs de 12 h et de 16 h de Rivière-du-Loup et de 14 h et 17 h 30 de St-Siméon sont annulés.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie forte pour plusieurs secteurs de la Côte-Nord. De 20 à 30 millimètres de pluie sont attendus pour les secteurs de Forestville, Les Escoumins et Baie-Trinité d'ici mardi.