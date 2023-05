La dernière tournée d’Aerosmith s’arrêtera à Toronto et à Montréal

Associated Press

Aerosmith célébrera plus de 50 ans de rock avec une dernière tournée, qui s'arrêtera à Toronto en septembre et à Montréal en janvier.

La formation a annoncé lundi les 40 concerts de la tournée Peace Out, qui sera lancée le 2 septembre à Philadelphie. Elle sera notamment de passage à Boston, ville d'origine du groupe, pour la veille du Nouvel An, ainsi qu'à Toronto le 12 septembre et à Montréal le 26 janvier.

Je pense qu'il est temps de dire au revoir, a déclaré le guitariste Joe Perry. Il rappelle que tous les membres fondateurs d'Aerosmith ont maintenant plus de 70 ans, et que Steven Tyler, l'aîné du groupe, a 75 ans.

La dernière tournée de la formation, qui inclut aussi le bassiste Tom Hamilton, le batteur Joey Kramer et le guitariste Brad Whitford, sera inspirée de ses concerts en résidence à Las Vegas.