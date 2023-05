J'étais toujours en train de droguer et de débarquer chez ma mère. Ce n'était pas un environnement sain ni pour mon enfant ni pour ma mère à l'époque, alors ils ont déménagé à Calgary [...] Je n'avais nulle part où aller , remémore Patricia Beston-Fayant.

En décembre 2021, après le départ de sa mère, elle se retrouve sans-abri. Un jour, vêtue d'un simple manteau, elle se rend chez son ami afin de se procurer de la drogue, alors qu'il fait environ -40 avec le refroidissement éolien.

J'ai rampé sur le balcon [de mon amie] et je me suis endormie en l'attendant , raconte Patricia Beston-Fayant. Elle s'est réveillée quelques jours plus tard, transie de froid, avant d'être retrouvée par un passant qui a immédiatement appelé une ambulance.

Patricia Beston-Fayant a perdu une partie de ses deux bras et de ses deux jambes à cause du froid. Le 1er mai 2023. Photo : Fournie par Ruth Fayant

La grand-mère de Patricia Beston-Fayant, Ruth Fayant, a été appelée à l’hôpital, où sa petite-fille était plongée dans un coma.

C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu’il fallait que je fasse quelque chose. Nous avons prié pour qu'elle ouvre les yeux et revienne vers nous. , dit-elle.

À son réveil, Patricia Beston-Fayant prend la décision de changer radicalement sa vie et de mettre fin à sa dépendance.

« C'est probablement à ce moment-là que je me suis rendu compte que la vie me donnait une deuxième chance et que j'allais bien faire les choses. » — Une citation de Patricia Beston-Fayant

La grand-mère de Patricia Beston-Fayant, Ruth Fayant, affirme qu'elle est fière de la réussite de sa petite-fille. Photo : Fournie par Ruth Fayant

Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureuse. Si c'est ainsi que je dois être heureuse, ainsi soit-il, car au moins je suis encore en vie , sourit Patricia Beston-Fayant.

Elle espère retrouver la garde de ses enfants et militer pour défendre les autres personnes qui sont confrontées au sans-abrisme et à la toxicomanie.

Plus d'amputations dues au froid

Selon les données de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), au cours des deux dernières années, le nombre d'amputations dues aux engelures a augmenté dans la province. De 2012 à 2020, il y a eu, en moyenne, quatre amputations à cause du froid par an.

Ce chiffre a connu une hausse significative en 2021, soit 13 amputations par an, pour arriver à 18 amputations en 2022.

Un médecin spécialiste des maladies infectieuses à Regina, Dr Alex Wong, estime qu'il y a quelques facteurs qui expliquent cette augmentation, comme les conditions météorologiques, les conditions économiques, le soutien social et la pandémie.

Nous constatons malheureusement un plus grand nombre de cas graves où les personnes développent des dommages dus au froid et des engelures, et c'est dévastateur. [...] Le fentanyl est probablement le facteur le plus déterminant , affirme le Dr Alex Wong.

Il estime également que, l'augmentation du nombre de sans-abri conduit également davantage de personnes à affronter le froid et à prendre des risques.

Alex Wong et Patricia Beston-Fayant croient aussi que des sites de consommations supervisés pourrait favoriser la sécurité des personnes sans-abri et dépendantes.

« Je crois que la ville deviendrait plus sécuritaire, pour ceux qui sont dépendants et ceux qui ne le sont pas », affirme Patricia Beston-Fayant.

Avec les informations de Janani Whitfield