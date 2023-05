Québec prend le virage de l’hospitalisation à domicile

Ces projets vitrines qui doivent libérer des lits dans les hôpitaux tout en assurant davantage de confort aux patients seront implantés dans l’ensemble des régions du Québec d’ici 2026, a annoncé la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

L’hospitalisation à domicile, qui se fera sur une base volontaire, c’est-à-dire en accord avec le patient, permettra à ce dernier de poursuivre son hospitalisation dans le confort de son foyer plutôt qu’à l’hôpital. Le projet sera accessible aux personnes malades, mais qui ne sont pas dans un état critique.

Leur hospitalisation à domicile sera recommandée ou non à la lumière d'une estimation préalable de leur cas par les médecins qui détermineront s'il est possible pour eux de poursuivre leur convalescence à la maison dans des conditions salubres, sécuritaires et avec de l'aide au besoin.

« Les patients auront le même accès que s’ils étaient dans un lit d’hôpital. C’est-à-dire l’accès prioritaire aux examens diagnostiques comme un scan, aux consultations en médecine spécialisée ou à la médication fournie par les pharmacies hospitalières. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Le patient sera vu régulièrement de façon virtuelle par une équipe de soins, à partir de son domicile. Le suivi en continu offrira également la possibilité de téléphoner à une infirmière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Selon la ministre, ces projets devraient aider à libérer, dans un premier temps, environ 5 % des lits en centres hospitaliers. Dans les Laurentides, par exemple, où on compte environ 1000 lits, l'hospitalisation à domicile pourrait libérer 50 à 60 lits dans les hôpitaux de la région, a estimé Mme Bélanger.

Le même accès à des spécialistes

En vertu de cette nouvelle approche inspirée d’un projet de soins à domicile de l’Hôpital général juif, les personnes qui seront hospitalisées à la maison bénéficieront des services de médecins spécialistes, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé comme des physiothérapeutes ou des inhalothérapeutes, comme à l’hôpital.

Ce n’est pas seulement pour des patients qui ont subi une chirurgie. C’est aussi pour des patients qui ont une condition médicale un peu déstabilisée, par exemple une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, un diabète ou qui ont besoin d’ajustement de médicaments , explique le Dr Vincent Oliva, président la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Aujourd’hui, avec les technologies qu’on a, surtout au Québec où on est assez avancé en intelligence artificielle et en objets connectés, on profite de cet avantage-là et on peut suivre maintenant la pression artérielle, l’électrocardiogramme, le sucre dans le sang, l’oxygène dans le sang par technologie Bluetooth.

Ce sont des équipes de cliniciens qui vont assurer le suivi à distance des patients selon la nature des cas et la situation de chaque patient. Du personnel sera également disponible pour interagir avec les patients en cas de besoin. Il y aura des rencontres virtuelles mais aussi des visites à domicile en fonction de la situation du patient.

« Les médecins spécialistes croient fortement à l’hospitalisation à domicile. Ils ont engagé des efforts et des investissements importants pour la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. » — Une citation de Vincent Oliva, président la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Les huit projets d’hospitalisation à domicile prévus en 2024 seront implantés dans ces régions : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CISSS des Laurentides

CISSS de Laval

CISSS de Lanaudière

CISSS de la Montérégie-Centre

CHU de Québec-Université Laval

Il s’agit d’une première phase de notre engagement électoral qui est de mettre en place un projet par établissement. Donc, d’ici 2026, nous voulons déployer 34 projets d’hospitalisation à domicile dans toutes les régions du Québec , a souligné la ministre Sonia Bélanger.

Chacun des projets sera élaboré par le personnel des régions et des centres hospitaliers concernés afin d'offrir des services adaptés à la réalité de chaque région.

D’ici 2026, l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) investira plus de 40 millions de dollars provenant de l’enveloppe de rémunération des médecins spécialistes pour le déploiement de ces projets dont l'estimation des coûts totaux n'a pas été révélée par la ministre Bélanger.