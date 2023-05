Un projet de CPE créé des tensions à Louiseville

Un agriculteur de Louiseville s’inquiète de la construction d’un centre de la petite enfance (CPE) près de ses terres. Il estime que le terrain est mal choisi et compte maintenir la pression pour faire dévier le projet. Les promoteurs et la Ville persistent et signent.

On trouve que c’est un non-sens de vouloir bâtir une garderie ici sur ce terrain-là , affirme Pierre-Olivier Frigon.

Le maraîcher s'oppose à ce que la municipalité de Louiseville vende un terrain qui appartenait jadis à sa famille au CPE Gribouillis pour la construction d'une nouvelle garderie de 60 places. Grâce à ses démarches, le projet sera soumis à un registre référendaire.

M. Frigon dit se porter à la défense des enfants puisque le terrain en question est situé en face d’une usine et près de terres agricoles. Il croit que le projet de CPE devrait voir le jour ailleurs : pour le transport agricole, pour la poussière, le bruit, le dérangement, pour pleins de raisons , précise-t-il.

L’agriculteur ne s’en cache toutefois pas, il s’inquiète également des conséquences d’un tel projet sur son entreprise qui opère toujours les terres tout juste à côté du terrain.

Si le futur acquéreur ne veut pas avoir affaire avec moi ou n’a pas une belle entente de voisin, et bien qui va s’occuper d’entretenir ce fossé-là? Et j’ai besoin, moi en tant qu’agriculteur, que ce fossé-là soit entretenu .

Il n’est pas le seul à s’opposer à l’arrivée d’un CPE près de chez lui, un de ses voisins croit aussi que l’endroit n’est pas adéquat. Ce chemin-là, il est utilisé par moi et monsieur Ricard de la ferme à côté pour voyager et ne pas passer par un quartier résidentiel , explique Pierre-Olivier Frigon.

Le projet ira de l’avant

Malgré le vent contraire, la Ville de Louiseville garde le cap et compte vendre le terrain au CPE Gribouillis.

Il faut comprendre qu’on a une demande de garderies et à Louiseville des terrains, on en a pas. Ça va bien me dire qu'il y en a, mais qu’ils m’en cherchent des terrains , répond le maire, Yvon Deshaies.

Selon lui, construire une garderie à côté de l'école secondaire ou ailleurs dans la municipalité ne serait pas une option. Demain matin moi on me dit ‘’oui l’école accepte’’, heureux! Moi, je suis content! Mais à un moment donné, qu’ils me laissent tranquille .

Quant à elle, la directrice générale du CPE Gribouillis juge irrecevables les arguments de M. Frigon qui cultivait l'année dernière encore cette parcelle de terre, propriété de la Ville.

Ce qu’il ne dit pas, c’est la perte d’argent parce qu’il avait les deux terrains à lui , ajoute Claire Desbiens.

Elle persiste et signe et ira de l'avant avec le projet. Ça fait deux ans qu’on cherche un terrain et c’est vraiment la dernière option qu’on a, explique-t-elle. Les enfants ne vont pas jouer devant, mais ils vont jouer derrière le CPE. Ils ne seront pas en contact avec une poussière, si minime soit-elle .

Le terrain d'entente est encore bien loin dans cette affaire. Pierre-Olivier Frigon s'offre maintenant les services d'une avocate. Il tentera de prouver que certaines conditions de la promesse d'achat n'ont pas été respectées lorsque son grand-père, l'ancien propriétaire, a vendu à la ville.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger