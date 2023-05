REM de l’Est : consensus politique autour d’un prolongement du tracé vers le nord-est

Les maires et mairesses de Laval, Terrebonne, Mascouche, Repentigny et de Montréal-Est unissent leurs voix en faveur d’un tracé pour le prolongement du Projet structurant de l’Est (PSE), anciennement appelé le REM de l’Est, qui leur a été présenté récemment. Le rapport final est attendu en juin.

Le rapport intermédiaire publié en janvier 2023 proposait l’abandon des structures aériennes dans Mercier-Est et évaluait quatre différentes extensions du réseau, notamment vers le quartier Rivière-des-Prairies, puis vers les régions avoisinantes de Laval et Lanaudière.

Dans les dernières semaines, un cinquième tracé – appelé à l’interne le fer à cheval – a été proposé aux maires et mairesses de la région, a annoncé le maire de Laval, Stéphane Boyer, en conférence de presse lundi matin.

Le cinquième tracé du projet dit en « fer à cheval » fait l'unanimité chez les maires de la région. Photo : Fournie par le service des communications de la Ville de Laval

Ce tracé fait l’unanimité chez les premiers magistrats du secteur, qui espèrent voir ce projet se réaliser rapidement pour des considérations économiques et environnementales.

On n’a pas encore les résultats de l’étude des différents scénarios, mais un des grands défis dans les projets d’infrastructure, c’est qu’il y ait un consensus politique sur les projets à mettre de l’avant. Aujourd’hui, […] on dit que parmi les scénarios qui sont sur la table à dessin, c’est le scénario qui, politiquement, nous semble plus intéressant à retenir , a soutenu le maire de Laval.

Le rapport final attendu d’ici la fin du mois de juin doit affiner les analyses d’achalandage, réaliser des analyses techniques sommaires de faisabilité et aborder la question budgétaire, absente des versions précédentes du document.

C’était important pour nous de se prononcer en cours de route, avant que tout soit conclu, [pour] laisser connaître notre intérêt pour ce tracé , a précisé le maire de Laval.

« Ce que nous demandons aujourd’hui, c’est de nous confirmer que ce tracé se réalisera dans un échéancier raisonnable. Bref, obtenir un calendrier précis. » — Une citation de Nicolas Dufour, maire de Repentigny

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce qui est important c'est de ne pas perdre de temps et que le dossier avance rapidement , plaide le maire de Laval, qui craint que le projet prenne du temps à se concrétiser et que les coûts augmentent avec l'inflation.

Réponse de l' ARTM attendue en juin

Il y a presque un an jour pour jour, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal reprenaient de CDPQ Infra la gestion du projet du REM de l’Est.

Le nouveau groupe réunit l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM).

Le rapport définitif présentera les recommandations du groupe de travail relatives au projet , a répondu un porte-parole de l’ARTM à Radio-Canada, précisant qu’il ne ferait pas de commentaire avant la fin des travaux en cours . Il a cependant confirmé que le tracé est à l’étude .

Le REM près de l'autoroute 10, dans le secteur du pont Samuel-de-Champlain, est en période d'essais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Du côté du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, on indique que le PSE est une priorité.

Nous nous sommes engagés à étudier des prolongements du projet de REM de l’est vers Laval et vers la couronne nord, c’est ce que nous faisons , a indiqué un porte-parole du cabinet de la ministre Geneviève Guilbault. On attend les résultats finaux en juin.

Des doutes dans l'étude intermédiaire

Dans l’état des évaluations de janvier 2023, seule une extension vers le quartier de Rivière-des-Prairies était jugée porteuse, ajoutant 4000 usagers, soit 20 % d’achalandage, au projet initial. On parlait alors de 1000 usagers supplémentaires pour Laval et de 2500 pour Lanaudière nécessitant la construction de 18 kilomètres de réseau.

Les quatre scénarios d’extension initiaux ne présentent pas le même potentiel d’achalandage additionnel (extrait du rapport intermédiaire). Photo : Groupe de travail REM de l'Est

On se doit d’avoir de la vision et de l’ambition , croit Stéphane Boyer, ajoutant que le PSE peut être utilisé comme un levier de développement territorial vers des secteurs-clés qui ont un fort potentiel de développement qui ne pourront pas être optimisés sans une offre adéquate et intéressante de transport en commun structurant .

Par écrit, les municipalités affirment être conscientes qu’il s’agit d’un processus, mais estiment que ce scénario mérite une attention particulière, car il est structurant pour l’avenir de l’est de Laval et de l’est de la couronne nord .

Avec les informations de Mathieu Prost