De nombreux facteurs font grimper le prix du bois de chauffage en N.-É.

Nous avons remarqué une augmentation significative l'année dernière lorsque les prix du carburant ont commencé à augmenter , dit-il.

Mais l'inflation n'est pas le seul problème.

Nous avons des problèmes majeurs pour trouver des travailleurs , explique Robin Barrett. Notre industrie exige des gens qui ont un très bon mental et du muscle et ces gens se font de plus en plus rares.

Il ajoute qu’il y a une forte concurrence pour les ouvriers.

Son entreprise est en concurrence avec l'industrie de la construction et tous ceux qui recherchent des camionneurs et des chauffeurs-livreurs.

Des travailleurs de la construction sur le chantier des futurs locaux du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, le 17 mars 2022 à Sydney, au Cap-Breton. Photo : CBC / Tom Ayers

Les prix des pièces des machines ont aussi augmenté, parfois jusqu'à 200 %, dit-il.

Le coût de maintien de l’ inventaire et du préséchage a aussi augmenté , ajoute-t-il.

Main-d'œuvre, pénurie de bois de chauffage

Robin Barrett admet qu’il y a une forte demande de bois de chauffage qu'il n'est pas en mesure de satisfaire en raison d'un manque de personnel. Mais il espère que l'augmentation des prix lui permettra d'embaucher plus de personnel.

Il explique qu'avec le nettoyage des dégâts laissés par la tempête Fiona, il y a une pénurie de travailleurs forestiers en Nouvelle-Écosse.

Les Néo-Écossais qui chauffent leur maison au bois voient les prix du bois de chauffage augmenter cette année. Photo : Radio-Canada / Felix Arseneault

Il est donc difficile de trouver des entrepreneurs qui ne sont pas liés au nettoyage de l'ouragan en ce moment , constate-t-il.

Il y a aussi une pénurie de bois de chauffage, qui à son avis s’explique par la hausse des exportations à l’étranger.

John Gatza est propriétaire d'une scierie familiale et d'une entreprise de vente au détail de bois appelée River Ryan Lumber au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Il a dit que les prix ont augmenté de 10 % depuis l'année dernière. Ils sont passés de 250 $ à 275 $, surtout à cause du prix du carburant.

En fait, je ne pense pas que les prix soient élevés , dit-il. Je pense qu'ils sont là où ils devraient être, car avant, avec des prix si bas, il n'y avait aucune marge sur quoi que ce soit.

La scierie familiale River Ryan Lumber Ltd, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse a augmenté ses prix de 10 % depuis l'année dernière. Photo : Facebook/RIVER RYAN LUMBER LTD

Alors que le prix du carburant augmente, John Gatza plus demande plus pour ses produits juste pour gagner le même montant d'argent. Alors pour aider les entreprises, il a décidé d’élargir son inventaire pour inclure des portes et de la quincaillerie.

Ça devrait aider avec notre marge de profit , dit-il. Ça devrait également aider à maintenir nos prix du bois plus bas.