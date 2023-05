La réforme sur le mode de financement des universités au Manitoba abandonnée

Dans une lettre envoyée vendredi aux universités de la province, et obtenue par Radio-Canada, le gouvernement a annoncé qu’il abandonne son projet de réforme du financement des universités basé sur leur rendement. Cette décision est motivée notamment par les ajustements engendrés par la pandémie COVID-19, qui a représenté un enjeu pour ces établissements.

Ce projet de réforme a été lancé en 2020 à la suite d’un rapport du Bureau du vérificateur général du Canada ( BVG ) et a été mis de l’avant par le ministre provincial de l'Enseignement supérieur de l'époque, Jon Reyes. Elle a suscité de nombreuses réactions défavorables de la part de certains présidents d’universités de la province.

L'actuelle ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation, Sarah Guillemard, écrit dans la lettre que le gouvernement a décidé de prendre du recul et réévaluer certains aspects de ce projet, notamment la proposition d'introduire un système de financement basé sur le rendement de ces établissements postsecondaires.

Dans la lettre, le gouvernement mentionne vouloir mener plus de consultations, notamment avec des leaders des communautés autochtones et avec le lancement d’une enquête en ligne. Nous souhaitons plutôt nous concentrer sur les attentes de cette responsabilité et sur les mesures qui seraient acceptables pour les partenaires dans ce domaine, afin de pouvoir répondre ensemble à la demande du BVG peut-on lire.

La ministre ajoute vouloir collaborer avec les établissements d'enseignement pour examiner leurs exigences actuelles en matière de rendements face au gouvernement et pour identifier les possibilités de rationalisation et d'allègement de la charge de travail globale liée aux rendements .

Sarah Guillemard précise aussi que les universités et les collèges ont un rôle important à jouer dans l'élaboration de la structure qui pourrait être proposée et que tenir compte de leurs commentaires permettrait d'atteindre des objectifs communs.

Plus d’informations à venir