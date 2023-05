Cryptomonnaie : Énergie NB suspend indéfiniment tout nouveau projet énergivore

La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick dit suspendre indéfiniment tout nouveau projet industriel à forte consommation d’électricité. Elle craint que l’industrie de la cryptomonnaie consomme plus d'électricité qu'elle peut en produire.

Le gouvernement de Blaine Higgs a approuvé la suspension en mars 2022 et ordonné un examen de l’impact de cette industrie sur la production d’électricité. L’examen devait se terminer le 31 décembre. Un porte-parole d’Énergie NB indique que le Cabinet a reçu le rapport et que ce dernier demeure confidentiel.

La suspension est survenue quelques mois après que l’entreprise Taal Distributed Information Technologies ait annoncé son intention de construire à Grand-Sault une mine de bitcoins de 50 mégawatts.

L’entreprise de minage de bitcoins Hive Blockchain Technologies exploite déjà un complexe d’environ 70 mégawatts près de Grand-Saut. C’est autant d'électricité qu’il en faut pour approvisionner 7000 foyers, a expliqué son PDG , Aydin Kilic, en 2021.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Aydin Kilic, PDG de Hive Blockchain Technologies, tient en main un ordinateur conçu précisément pour le minage de bitcoins. Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

M. Kilic a déclaré vendredi que la suspension ne touche pas son entreprise parce qu’elle était déjà établie au moment de son entrée en vigueur.

Une demande d’entrevue à Taal Distributed Information Technologies est demeurée sans réponse. Une demande au bureau de Blaine Higgs pour avoir une entrevue et un exemplaire du rapport est aussi restée sans réponse.

La Municipalité de Grand-Sault confirme pour sa part que le projet de Taal n’est pas encore réalisé.

Les défis de la production d’électricité au Nouveau-Brunswick

Le complexe existant de Hive et celui projeté de Taal consommeraient au total plus d’électricité que la centrale thermique de Belledune peut en produire en trois mois, par exemple.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Énergie NB doit cesser de brûler du charbon dans sa centrale thermique à Belledune d’ici 2030 en vertu des règles fédérales. Photo : Énergie NB

La suspension indéfinie survient tandis qu’Énergie NB doit relever plusieurs défis. Elle doit notamment cesser de brûler du charbon dans sa centrale à Belledune d’ici 2030 en vertu des règles fédérales. Elle étudie de possibles combustibles de rechange pour la centrale, sans avoir pris une décision. Convertir la centrale pourrait coûter cher.

De plus, Énergie NB doit parfois cesser temporairement la production de la centrale nucléaire de Point Lepreau, et elle doit bientôt prendre une décision au sujet du projet de remise à neuf des installations hydroélectriques de Mactaquac au coût estimé de 3 milliards de dollars.

Un représentant d’Énergie NB, l’ingénieur en chef du nucléaire Andy Hayward, a récemment expliqué devant un comité de députés que la demande d’électricité dans la province a établi un nouveau record le 4 février dernier. Énergie NB a presque atteint à ce moment le point d’être incapable de répondre à la demande.

M. Hayward a ajouté qu’on s’attend à ce que la consommation d’électricité augmente dans la province en raison de la croissance démographique et économique.

Qu'est-ce que le minage de bitcoins?

Le bitcoin est une monnaie entièrement numérique qui peut être conservée ou utilisée pour effectuer des paiements là où elle est acceptée.

Les transactions sont décentralisées du système bancaire. Elles sont inscrites dans un registre numérique appelé chaîne de blocs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un des bâtiments du centre de gestion de données de cryptomonnaie à Saint-André, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Les mines de cryptomonnaie fournissent un service au réseau en échange d'une récompense pécuniaire. Dans le cas le plus simple, le service rendu consiste à vérifier la validité d'un ensemble de transactions.

Plus ces entreprises comptent d'ordinateurs pour suivre ces transactions, plus elles gagnent de revenus. Aydin Kilic a indiqué en 2021 que le complexe de Hive compterait environ 18 000 ordinateurs. Le président de Taal, Christopher Naprawa, a estimé en février 2022 que les installations projetées à Grand-Sault pourraient abriter plus de 15 000 ordinateurs.