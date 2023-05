Un marché public dans une Première Nation pour favoriser l’accès aux aliments frais

Chaque mercredi depuis octobre, les résidents de Whitesand peuvent se procurer des fruits et légumes ainsi que d’autres aliments comme du pain, à un prix abordable.

Le marché est organisé par Roots Community Food Centre, aussi connu sous le nom Roots to Harvest, basé à Thunder Bay.

L’organisme fournit les denrées alimentaires, alors que la Première Nation paye un chauffeur pour assurer le transport.

Les aliments sont transportés dans un camion. Le trajet durent environ 3 heures. Photo : CBC/Marc Doucette

La coordonnatrice de la santé de la Première Nation de Whitesand, Angela Nodin, affirme que les résidents ont entendu parler d’une initiative semblable dans la Première Nation Kiashke Zaaging Anishinaabek (Gull Bay), à une soixantaine de kilomètres au sud.

Roots Community Food Group tient aussi des marchés hebdomadaires à Thunder Bay et dans la Première Nation de Rocky Bay.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’objectif est clair selon Erin Beagle, directrice générale de Roots to Harvest : rendre les aliments frais plus accessibles, car ils jouent un rôle clé pour la santé et le bien-être.

Quand vous n’avez pas accès à des fruits et légumes et que vous êtes atteints de diabète ou de problèmes rénaux, ces maladies sont aggravées , souligne-t-elle.

Erin Beagle est la directrice générale de Roots to Harvest, ou Roots Community Food Centre, un organisme qui oeuvre dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Photo : CBC/Marc Doucette

Mme Beagle rappelle qu’une alimentation saine permet aussi de prévenir l’apparition de ces problèmes de santé.

Insécurité alimentaire

Pineshi Gustin, une aînée qui réside dans la Première Nation, confie par ailleurs que l’épicerie locale ne vend pas les aliments dont sa famille et elle ont besoin pour des raisons de santé.

« Nous mangeons moins d'aliments transformés chez nous, c'est pourquoi le service que vous voyez aujourd'hui au sein de la communauté est formidable. Il offre une meilleure alimentation. » — Une citation de Pineshi Gustin, membre de la Première Nation de Whitesand

Elle ajoute aussi que le marché communautaire est une excellente option pour les personnes âgées, ceux qui ont un handicap, les familles à faible revenu et les personnes qui n’ont pas de véhicule.

Elle a hâte au mercredi, car elle sait qu’elle pourra trouver des aliments frais pour elle-même, mais aussi pour son frère, qui ne peut pas se rendre lui-même au marché.

Angela Nodin affirme que ça a pris un peu de temps pour attirer les résidents de Whitesand au marché, mais que celui-ci a grandi en popularité et que de nombreuses personnes font la file chaque semaine.

Les gens sont nombreux à faire la file pour profiter d'aliments beaucoup moins cher qu'à l'épicerie locale. Photo : CBC/Marc Doucette

La seule fois où nous avons pris une pause, c’est pendant les vacances de Noël, raconte la coordonnatrice de la santé de la Première Nation de Whitesand.

Par la suite, ça a pris du temps pour reprendre le rythme, car [les gens] pensaient que nous ne serions pas très réguliers.

Maintenant, nous vendons tous nos produits pratiquement chaque semaine , conclut-elle.

Les Autochtones au Canada font face à l’insécurité alimentaire, définie comme un manque d’accès régulier à des aliments nutritifs, dans une proportion plus élevée que les non-Autochtones.

Un sondage du Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, mené en 2018, a indiqué que plus de la moitié des ménages autochtones vivent dans l’insécurité alimentaire.

En comparaison, un ménage sur huit au pays souffre d’insécurité alimentaire, selon une étude de l’Université de Toronto.

Avec les informations de Jasmine Kabatay de CBC