Une locataire expulsée pour un foyer de soins pour personnes avec un handicap

Kellie Graham a été expulsée de chez elle deux fois en deux ans. Dans les deux cas, on lui a dit que la maison avait été vendue et que le nouveau propriétaire emménageait. Mais la deuxième fois, c'était un mensonge.

Elle a reçu un avis de départ, et un affidavit signé de la nouvelle propriétaire de la maison qu'elle louait à Lower Sackville qui disait que la propriéttaire allait vivre dans la maison.

On a fait une petite recherche sur le nom et on avait nos doutes, , déclare la locataire. Mais on ne pensait pas vraiment pouvoir prouver quoi que ce soit à ce moment-là.

La nouvelle propriétaire de la maison, Yiwen Zhao-Walsh, est inscrite au registre conjoint des actions de la Nouvelle-Écosse en tant que propriétaire de New Vision Special Care Homes Ltd., une entreprise qui gère certains des foyers d’accueil pour les adultes avec un handicap.

Peu de temps après le départ de Kellie Graham, la maison a été transformée en un de ses foyers. Elle conteste maintenant son expulsion par le biais du programme de location résidentielle de la Nouvelle-Écosse.

Action illégale

Si l'acheteur n'a pas emménagé et vécu dans cette maison, il ne s'agissait pas d'une expulsion légale , assure Joanne Hussey, une assistante juridique communautaire du Service d'aide juridique de Dalhousie.

C'est la première fois que nous voyons une entreprise utiliser essentiellement la méthode de l'acheteur à l'occupation pour retirer un locataire d'un local.

Joanne Hussey affirme que beaucoup des clients de l'aide juridique de Dalhousie proviennent du marché locatif. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Si la propriété compte quatre logements ou moins et que le propriétaire est un particulier, il peut résilier le bail du locataire plus tôt s'il envisage d'emménager.

Mais Joanne Hussey admet que c’est souvent difficile à prouver.

« Je ne pense pas que ce soit le travail des locataires de vérifier si le nouveau propriétaire a effectivement emménagé! » — Une citation de Joanne Hussey, assistante du Service d'aide juridique de Dalhousie

Elle ajoute qu'elle reconnaît l'importance pour les personnes handicapées de pouvoir vivre dans la communauté, mais elle croit que le fait d'expulser des locataires pour créer un de ses foyers reflète la gravité de la crise du logement en Nouvelle-Écosse.

Réponse du gouvernement

Le ministère provincial des Services communautaires, qui est responsable du programme de soutien aux personnes handicapées et des petites maisons optionnelles, a refusé une entrevue sur le sujet et a envoyé une déclaration par courriel.

Le ministère se concentre sur la recherche d'options de logement permanent pour les Néo-Écossais vulnérables et ne voudrait pas que quiconque soit expulsé de son domicile pour loger quelqu'un d'autre , écrit la porte-parole Christina Deveau.

Le ministère provincial des Services communautaires dit que personne ne devrait être chassé de sa maison pour faire place à un foyer de soins pour personne avec un handicap. Le ministère assure que certains projets de foyers sont de nouvelles constructions. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle ajoute que la province travaille avec une variété de fournisseurs de services, qui sont chargés de trouver des terrains pour de nouvelles constructions ou d'acheter ou de louer une maison afin que les participants au programme puissent vivre à l'endroit de leur choix.

Il y a actuellement 238 petits foyers d’accueil dans la province, soutenant 749 personnes. Le programme a reçu un financement de 164 973 200 $ du gouvernement provincial l'an dernier, et près de 22 millions $ de plus devraient être dépensés cette année.

New Vision Special Care Homes n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Joanne Hussey espère que le programme de location à usage d'habitation utilisera l'affaire pour montrer que ce type d'expulsion ne sera pas toléré.

Kellie Graham a maintenant un nouveau logement après avoir passé des mois à chercher une option abordable. Elle demande une compensation pour son expulsion et ses frais de déménagement.